Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили увеличить штрафы за шумные авто - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:31 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/shum-2034388341.html
В Госдуме предложили увеличить штрафы за шумные авто
В Госдуме предложили увеличить штрафы за шумные авто - РИА Новости, 10.08.2025
В Госдуме предложили увеличить штрафы за шумные авто
Административные штрафы за эксплуатацию транспортных средств, нарушающих норматив уровня шума в ночное время, могут вырасти в 10 раз - с 500 до 5 тысяч рублей,... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T03:31:00+03:00
2025-08-10T03:31:00+03:00
общество
россия
сергей колунов
госдума рф
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991510167_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_05c45e0c886d71604495ca2bfbcf7823.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Административные штрафы за эксплуатацию транспортных средств, нарушающих норматив уровня шума в ночное время, могут вырасти в 10 раз - с 500 до 5 тысяч рублей, соответствующий законопроект дорабатывается ко второму чтению, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов. Дума приняла данный законопроект в первом чтении в 2023 году. Согласно инициативе, регионы РФ предлагается наделить правом вводить штрафы за нарушение покоя граждан в ночное время для водителей автомобилей и мотоциклов. Законопроектом также предусматривается возможность задержания автомобиля с демонтированными или модифицированными глушителями. Фиксировать нарушения предлагается с помощью шумомеров, совмещенных с фото- или видеокамерами. "На рассмотрении Госдумы находится законопроект, призванный увеличить штрафы по статье КоАП 8.23 как минимум в 10 раз – с 500 рублей до 5 тысяч. Речь об эксплуатации транспортных средств, нарушающих норматив уровня шума и об ужесточении наказания для тех, кто не уважает окружающих, пугает прохожих "выхлопом", не дает жителям спать по ночам. Ведется доработка ко второму чтению", - сказал Колунов. По словам парламентария, документ в случае принятия даст регионам возможность самостоятельность увеличивать штрафы за данное правонарушение, но не более чем до 30 тысяч рублей. Он напомнил, что в начале года Росстандарт сертифицировал комплекс фотовидеофиксации под названием "Эфир", который, как и рядовые камеры превышения скорости, устанавливается на дорогах и способен измерять уровень шума от транспортных средств. По его словам, этот комплекс может быть использован для фиксации правонарушения.
https://ria.ru/20250809/gosduma-2034270384.html
https://ria.ru/20250615/shtraf-2022889794.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991510167_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_0803da282b7b32f734e56ef491e17732.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей колунов, госдума рф, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), авто
Общество, Россия, Сергей Колунов, Госдума РФ, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Авто
В Госдуме предложили увеличить штрафы за шумные авто

Депутат Колунов рассказал, что штрафы за шумные авто могут вырасти в десять раз

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАвтомобили
Автомобили - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Автомобили. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Административные штрафы за эксплуатацию транспортных средств, нарушающих норматив уровня шума в ночное время, могут вырасти в 10 раз - с 500 до 5 тысяч рублей, соответствующий законопроект дорабатывается ко второму чтению, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.
Дума приняла данный законопроект в первом чтении в 2023 году. Согласно инициативе, регионы РФ предлагается наделить правом вводить штрафы за нарушение покоя граждан в ночное время для водителей автомобилей и мотоциклов. Законопроектом также предусматривается возможность задержания автомобиля с демонтированными или модифицированными глушителями. Фиксировать нарушения предлагается с помощью шумомеров, совмещенных с фото- или видеокамерами.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
В Госдуме предложили снизить уровень шума в жилых помещениях
Вчера, 02:10
"На рассмотрении Госдумы находится законопроект, призванный увеличить штрафы по статье КоАП 8.23 как минимум в 10 раз – с 500 рублей до 5 тысяч. Речь об эксплуатации транспортных средств, нарушающих норматив уровня шума и об ужесточении наказания для тех, кто не уважает окружающих, пугает прохожих "выхлопом", не дает жителям спать по ночам. Ведется доработка ко второму чтению", - сказал Колунов.
По словам парламентария, документ в случае принятия даст регионам возможность самостоятельность увеличивать штрафы за данное правонарушение, но не более чем до 30 тысяч рублей.
Он напомнил, что в начале года Росстандарт сертифицировал комплекс фотовидеофиксации под названием "Эфир", который, как и рядовые камеры превышения скорости, устанавливается на дорогах и способен измерять уровень шума от транспортных средств. По его словам, этот комплекс может быть использован для фиксации правонарушения.
Автомобиль на фоне дерева - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Автоэксперт раскрыл, каким штрафом хотят удивить водителей
15 июня, 02:17
 
ОбществоРоссияСергей КолуновГосдума РФФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Авто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала