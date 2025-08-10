https://ria.ru/20250810/shtraf-2034388896.html
Жителя Крыма оштрафовали за запуск фейерверка
Жителя Крыма оштрафовали за запуск фейерверка
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Суд в Крыму оштрафовал местного жителя за запуск фейерверка, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В материалах указано, что мужчина, работающий водителем, в 10 часов вечера на дороге между домами запустил фейерверк, нарушив запрет на применение и использование пиротехнических изделий, который действует на всей территории полуострова после начала СВО из соображений безопасности. Исключение - хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня. Остальные виды пиротехники гражданам применять нельзя. Согласно материалам, в суде мужчина признал вину. Его оштрафовали на 1000 рублей, следует из материалов. Назначенное наказание - минимальное, статья предусматривает штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.
