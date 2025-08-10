Рейтинг@Mail.ru
Жителя Крыма оштрафовали за запуск фейерверка - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:34 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/shtraf-2034388896.html
Жителя Крыма оштрафовали за запуск фейерверка
Жителя Крыма оштрафовали за запуск фейерверка - РИА Новости, 10.08.2025
Жителя Крыма оштрафовали за запуск фейерверка
Суд в Крыму оштрафовал местного жителя за запуск фейерверка, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T03:34:00+03:00
2025-08-10T03:34:00+03:00
происшествия
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_6dc323b83910915481df60bf460361e1.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Суд в Крыму оштрафовал местного жителя за запуск фейерверка, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В материалах указано, что мужчина, работающий водителем, в 10 часов вечера на дороге между домами запустил фейерверк, нарушив запрет на применение и использование пиротехнических изделий, который действует на всей территории полуострова после начала СВО из соображений безопасности. Исключение - хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня. Остальные виды пиротехники гражданам применять нельзя. Согласно материалам, в суде мужчина признал вину. Его оштрафовали на 1000 рублей, следует из материалов. Назначенное наказание - минимальное, статья предусматривает штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.
https://ria.ru/20241226/shtraf-1991351255.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_352e12dd8c27b168c8d58a8eb228217c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика крым
Происшествия, Республика Крым
Жителя Крыма оштрафовали за запуск фейерверка

Суд в Крыму оштрафовал местного жителя на тысячу рублей за запуск фейерверка

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Суд в Крыму оштрафовал местного жителя за запуск фейерверка, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В материалах указано, что мужчина, работающий водителем, в 10 часов вечера на дороге между домами запустил фейерверк, нарушив запрет на применение и использование пиротехнических изделий, который действует на всей территории полуострова после начала СВО из соображений безопасности. Исключение - хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня. Остальные виды пиротехники гражданам применять нельзя.
Согласно материалам, в суде мужчина признал вину. Его оштрафовали на 1000 рублей, следует из материалов. Назначенное наказание - минимальное, статья предусматривает штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.
Люди запускают фейерверки - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
В Госдуме рассказали о штрафах за запуск фейерверка или салюта
26 декабря 2024, 03:05
 
ПроисшествияРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала