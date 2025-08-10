Российские саперы уничтожили французские неизвлекаемые мины в зоне СВО
Саперы ВС России уничтожают французские противотанковые мины сбросами с БПЛА
Военнослужащие подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. При разминировании освобожденных территорий французские неизвлекаемые противотанковые мины бойцы ВС России уничтожают сбросами с БПЛА, сообщил РИА Новости сапер 48-го отдельного инженерно саперного батальона 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Морячок".
"Работали на другом участке, встретили французские мины. Французские мины с датчиком цели, сейсмическим датчиком и изменением магнитного поля. Благо, заметили их достаточно заранее. И, естественно, сапер не отрабатывал вблизи. Запускали свои дроны. И с помощью дронов, сбросов уничтожали их (мины ВСУ - ред.) на месте", - рассказал "Морячок".
По его словам, эти мины используются для поражения нижней проекции бронетехники и содержат достаточно большое количество взрывчатого вещества.
В арсенале ВСУ присутствуют французские пластиковые неизвлекаемые противотанковые мины HPD2A2. Боевая часть мины HPD2A2 представляет собой около 3,3 килограмма гексогена и тротила, способной пробивать 100-150 миллиаметров брони. При этом мина HPD2A2 снабжена так называемым "сбрасывающим" зарядом, который срабатывает первым и расчищает слой земли для более эффективного поражения техники.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.