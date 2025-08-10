https://ria.ru/20250810/sanktsii-2034433487.html

Британия может ввести новые санкции против Израиля, пишет Times

Британия может ввести новые санкции против Израиля, пишет Times

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Власти Великобритании рассматривают возможность ввести новые санкции против Израиля в ответ на намерения израильского премьера Биньямина Нетаньяху полностью оккупировать сектор Газа, сообщает газета Times. В четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности". "Великобритания рассматривает возможность введения новых санкций против Израиля в рамках комплекса ответных мер на случай, если Биньямин Нетаньяху продвинется вперёд в планах по полной оккупации Газы", - говорится в сообщении. По данным газеты, чиновникам ряда британских правительственных ведомств было поручено рассмотреть "надёжные варианты действий" на случай осуществления израильским премьером военного захвата Газы. Кроме того, согласно изданию, британское МО также рассматривает возможность запрета военнослужащим Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) посещать учебные курсы в Великобритании. Великобритания, Австралия, Канада, Норвегия и Новая Зеландия 10 июня ввели санкции против известных своими радикальными взглядами израильских политиков - министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича - за подстрекательство к насилию в отношении палестинцев на Западном берегу. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 61 тысячи палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

