https://ria.ru/20250810/ryabkov-2034427413.html

Рябков призвал понижать температуру международных отношений

Рябков призвал понижать температуру международных отношений - РИА Новости, 10.08.2025

Рябков призвал понижать температуру международных отношений

Сейчас нужна не разрядка, а политическая воля к тому, чтобы температуру международных отношений начинать понижать, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T13:09:00+03:00

2025-08-10T13:09:00+03:00

2025-08-10T13:16:00+03:00

в мире

россия

сергей рябков

ольга скабеева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e514dd3cd8985bb08cd4d8d932022cf6.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Сейчас нужна не разрядка, а политическая воля к тому, чтобы температуру международных отношений начинать понижать, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я бы не употреблял этот термин (разрядка - ред.). Это все-таки из прошлого, разрядка стала продуктом совсем других процессов. Сейчас мы имеем ситуацию острейшего кризиса с безопасностью в Евроатлантике, мы имеем множественность конфликтов в самых разных регионах мира. Сейчас нужна не разрядка, а нужна политическая воля к тому, чтобы температуру этих международных отношений перегретых начинать постепенно понижать", - сказал Рябков в интервью Ольге Скабеевой в эфире телеканала "Россия 1". Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале "Вести".Он отметил, что Россию "через колено не сломать"."Мы видим, что в Вашингтоне есть склонность действовать через давление. Но сейчас тот момент, когда, я думаю, надо дать шанс политикам и дипломатам сказать свое слово", - подчеркнул Рябков в эфире телеканала "Россия-1".

https://ria.ru/20250810/iskhod-2034394812.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, сергей рябков, ольга скабеева