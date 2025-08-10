Рейтинг@Mail.ru
Рябков призвал понижать температуру международных отношений - РИА Новости, 10.08.2025
13:09 10.08.2025 (обновлено: 13:16 10.08.2025)
Рябков призвал понижать температуру международных отношений
Сейчас нужна не разрядка, а политическая воля к тому, чтобы температуру международных отношений начинать понижать, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.08.2025
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Сейчас нужна не разрядка, а политическая воля к тому, чтобы температуру международных отношений начинать понижать, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я бы не употреблял этот термин (разрядка - ред.). Это все-таки из прошлого, разрядка стала продуктом совсем других процессов. Сейчас мы имеем ситуацию острейшего кризиса с безопасностью в Евроатлантике, мы имеем множественность конфликтов в самых разных регионах мира. Сейчас нужна не разрядка, а нужна политическая воля к тому, чтобы температуру этих международных отношений перегретых начинать постепенно понижать", - сказал Рябков в интервью Ольге Скабеевой в эфире телеканала "Россия 1". Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале "Вести".Он отметил, что Россию "через колено не сломать"."Мы видим, что в Вашингтоне есть склонность действовать через давление. Но сейчас тот момент, когда, я думаю, надо дать шанс политикам и дипломатам сказать свое слово", - подчеркнул Рябков в эфире телеканала "Россия-1".
Рябков призвал понижать температуру международных отношений

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Сейчас нужна не разрядка, а политическая воля к тому, чтобы температуру международных отношений начинать понижать, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я бы не употреблял этот термин (разрядка - ред.). Это все-таки из прошлого, разрядка стала продуктом совсем других процессов. Сейчас мы имеем ситуацию острейшего кризиса с безопасностью в Евроатлантике, мы имеем множественность конфликтов в самых разных регионах мира. Сейчас нужна не разрядка, а нужна политическая воля к тому, чтобы температуру этих международных отношений перегретых начинать постепенно понижать", - сказал Рябков в интервью Ольге Скабеевой в эфире телеканала "Россия 1". Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале "Вести".
Он отметил, что Россию "через колено не сломать".
"Мы видим, что в Вашингтоне есть склонность действовать через давление. Но сейчас тот момент, когда, я думаю, надо дать шанс политикам и дипломатам сказать свое слово", - подчеркнул Рябков в эфире телеканала "Россия-1".
