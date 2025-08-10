https://ria.ru/20250810/ryabkov-2034427163.html
Рябков заявил об отсутствии механизмов контроля в сфере ядерного вооружения
Рябков заявил об отсутствии механизмов контроля в сфере ядерного вооружения - РИА Новости, 10.08.2025
Рябков заявил об отсутствии механизмов контроля в сфере ядерного вооружения
По мере приближения срока истечения действия Договора о стратегических наступательных вооружениях в феврале 2026 года Москва видит риск полного отсутствия... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T13:04:00+03:00
2025-08-10T13:04:00+03:00
2025-08-10T13:04:00+03:00
в мире
сергей рябков
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850858387_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b05015a6e828ecdbdd4e58b2edfcee6e.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. По мере приближения срока истечения действия Договора о стратегических наступательных вооружениях в феврале 2026 года Москва видит риск полного отсутствия каких-либо механизмов контроля в этой сфере, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. “По мере того, как приближается срок истечения продленного уже один раз Договора о СНВ, мы все более отчетливо видим перспективу полного отсутствия в данной сфере каких-либо механизмов контроля над ядерными вооружениями", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 1". "Они должны понимать, что весь арсенал, имеющийся в распоряжении России, в надежных руках и он на службе защиты нашей страны", - сказал Рябков.
https://ria.ru/20250810/ryabkov-2034424479.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850858387_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e9bf42ad90362ffa80143cc0cc6bfc1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей рябков, россия, москва
В мире, Сергей Рябков, Россия, Москва
Рябков заявил об отсутствии механизмов контроля в сфере ядерного вооружения
Рябков: после истечения ДСНВ контроль над ядерным оружием будет отсутствовать