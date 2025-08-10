Рейтинг@Mail.ru
Рябков заявил об отсутствии механизмов контроля в сфере ядерного вооружения - РИА Новости, 10.08.2025
13:04 10.08.2025
Рябков заявил об отсутствии механизмов контроля в сфере ядерного вооружения
Рябков заявил об отсутствии механизмов контроля в сфере ядерного вооружения
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. По мере приближения срока истечения действия Договора о стратегических наступательных вооружениях в феврале 2026 года Москва видит риск полного отсутствия каких-либо механизмов контроля в этой сфере, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. “По мере того, как приближается срок истечения продленного уже один раз Договора о СНВ, мы все более отчетливо видим перспективу полного отсутствия в данной сфере каких-либо механизмов контроля над ядерными вооружениями", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 1". "Они должны понимать, что весь арсенал, имеющийся в распоряжении России, в надежных руках и он на службе защиты нашей страны", - сказал Рябков.
в мире, сергей рябков, россия, москва
В мире, Сергей Рябков, Россия, Москва
Рябков заявил об отсутствии механизмов контроля в сфере ядерного вооружения

Рябков: после истечения ДСНВ контроль над ядерным оружием будет отсутствовать

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. По мере приближения срока истечения действия Договора о стратегических наступательных вооружениях в феврале 2026 года Москва видит риск полного отсутствия каких-либо механизмов контроля в этой сфере, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
“По мере того, как приближается срок истечения продленного уже один раз Договора о СНВ, мы все более отчетливо видим перспективу полного отсутствия в данной сфере каких-либо механизмов контроля над ядерными вооружениями", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 1".
"Они должны понимать, что весь арсенал, имеющийся в распоряжении России, в надежных руках и он на службе защиты нашей страны", - сказал Рябков.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
