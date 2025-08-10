https://ria.ru/20250810/ryabkov-2034427163.html

Рябков заявил об отсутствии механизмов контроля в сфере ядерного вооружения

Рябков заявил об отсутствии механизмов контроля в сфере ядерного вооружения - РИА Новости, 10.08.2025

Рябков заявил об отсутствии механизмов контроля в сфере ядерного вооружения

По мере приближения срока истечения действия Договора о стратегических наступательных вооружениях в феврале 2026 года Москва видит риск полного отсутствия... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T13:04:00+03:00

2025-08-10T13:04:00+03:00

2025-08-10T13:04:00+03:00

в мире

сергей рябков

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850858387_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b05015a6e828ecdbdd4e58b2edfcee6e.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. По мере приближения срока истечения действия Договора о стратегических наступательных вооружениях в феврале 2026 года Москва видит риск полного отсутствия каких-либо механизмов контроля в этой сфере, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. “По мере того, как приближается срок истечения продленного уже один раз Договора о СНВ, мы все более отчетливо видим перспективу полного отсутствия в данной сфере каких-либо механизмов контроля над ядерными вооружениями", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 1". "Они должны понимать, что весь арсенал, имеющийся в распоряжении России, в надежных руках и он на службе защиты нашей страны", - сказал Рябков.

https://ria.ru/20250810/ryabkov-2034424479.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей рябков, россия, москва