https://ria.ru/20250810/ryabkov-2034425397.html
Рябков заявил о сохранении риска ядерного конфликта
Рябков заявил о сохранении риска ядерного конфликта - РИА Новости, 10.08.2025
Рябков заявил о сохранении риска ядерного конфликта
Риск ядерного конфликта не снижается, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T12:47:00+03:00
2025-08-10T12:47:00+03:00
2025-08-10T12:54:00+03:00
в мире
россия
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903096095_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_2512661dd60d6f68eefb745480bf1b24.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Риск ядерного конфликта не снижается, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Он не снижается. Риск ядерного конфликта сохраняется", - заявил Рябков в эфире телеканала "Россия-1".
https://ria.ru/20250810/iskhod-2034394812.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903096095_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_49631973cfd8017b4d0acd253701aab5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей рябков
В мире, Россия, Сергей Рябков
Рябков заявил о сохранении риска ядерного конфликта
Рябков заявил, что риск ядерного конфликта в мире не снижается