Рябков заявил о сохранении риска ядерного конфликта

2025-08-10T12:47:00+03:00

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Риск ядерного конфликта не снижается, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Он не снижается. Риск ядерного конфликта сохраняется", - заявил Рябков в эфире телеканала "Россия-1".

