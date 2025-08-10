Рейтинг@Mail.ru
Рябков заявил о сохранении риска ядерного конфликта
12:47 10.08.2025
Рябков заявил о сохранении риска ядерного конфликта
Рябков заявил о сохранении риска ядерного конфликта
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Риск ядерного конфликта не снижается, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Он не снижается. Риск ядерного конфликта сохраняется", - заявил Рябков в эфире телеканала "Россия-1".
Рябков заявил о сохранении риска ядерного конфликта

Сергей Рябков
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Риск ядерного конфликта не снижается, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Он не снижается. Риск ядерного конфликта сохраняется", - заявил Рябков в эфире телеканала "Россия-1".
"Исход понятен": на Западе резко высказались о переговорах России и США
