Рейтинг@Mail.ru
Рябков прокомментировал снятие моратория на РСМД - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 10.08.2025 (обновлено: 14:08 10.08.2025)
https://ria.ru/20250810/ryabkov-2034424675.html
Рябков прокомментировал снятие моратория на РСМД
Рябков прокомментировал снятие моратория на РСМД - РИА Новости, 10.08.2025
Рябков прокомментировал снятие моратория на РСМД
Принимая решение об отказе от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Россия учитывала планы Великобритании разместить на своей... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T12:44:00+03:00
2025-08-10T14:08:00+03:00
в мире
россия
нато
москва
сергей рябков
ольга скабеева
вашингтон (штат)
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924303033_748:298:3072:1605_1920x0_80_0_0_9a008c16764609c6d43031e33bff63ed.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Принимая решение об отказе от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Россия учитывала планы Великобритании разместить на своей территории американское ядерное оружие, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы, безусловно, видим, что в некоторых аспектах политики русофобии Лондон бежит впереди американского паровоза, причем далеко впереди. Конечно, это не могло не учитываться, когда готовилось решение о выходе из нашего моратория", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на соответствующий вопрос.МИД РФ в понедельник заявил, что Россия констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями.Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает себя вправе при необходимости предпринимать шаги в части развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, на этот счет нет никаких ограничений.В январе 2024 года британская газета Telegraph сообщила, что США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании, потому что "угроза со стороны России возрастает". В декабре того же года издание написало, что США могут разместить тактическое ядерное оружие на британской военной базе Лейкенхит в ближайшие несколько лет.
https://ria.ru/20250810/ryabkov-2034427163.html
россия
москва
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924303033_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5b714e1f35de090fbe02b0857f216e3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, нато, москва, сергей рябков, ольга скабеева, вашингтон (штат), дмитрий песков
В мире, Россия, НАТО, Москва, Сергей Рябков, Ольга Скабеева, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков
Рябков прокомментировал снятие моратория на РСМД

Рябков: при снятии моратория на РСМД РФ учитывала планы Великобритании

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Принимая решение об отказе от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Россия учитывала планы Великобритании разместить на своей территории американское ядерное оружие, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы, безусловно, видим, что в некоторых аспектах политики русофобии Лондон бежит впереди американского паровоза, причем далеко впереди. Конечно, это не могло не учитываться, когда готовилось решение о выходе из нашего моратория", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на соответствующий вопрос.
МИД РФ в понедельник заявил, что Россия констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями.
Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает себя вправе при необходимости предпринимать шаги в части развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, на этот счет нет никаких ограничений.
В январе 2024 года британская газета Telegraph сообщила, что США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании, потому что "угроза со стороны России возрастает". В декабре того же года издание написало, что США могут разместить тактическое ядерное оружие на британской военной базе Лейкенхит в ближайшие несколько лет.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Рябков заявил об отсутствии механизмов контроля в сфере ядерного вооружения
13:04
 
В миреРоссияНАТОМоскваСергей РябковОльга СкабееваВашингтон (штат)Дмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала