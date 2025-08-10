https://ria.ru/20250810/ryabkov-2034424675.html
Рябков прокомментировал снятие моратория на РСМД
Рябков прокомментировал снятие моратория на РСМД - РИА Новости, 10.08.2025
Рябков прокомментировал снятие моратория на РСМД
Принимая решение об отказе от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Россия учитывала планы Великобритании разместить на своей... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T12:44:00+03:00
2025-08-10T12:44:00+03:00
2025-08-10T14:08:00+03:00
в мире
россия
нато
москва
сергей рябков
ольга скабеева
вашингтон (штат)
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924303033_748:298:3072:1605_1920x0_80_0_0_9a008c16764609c6d43031e33bff63ed.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Принимая решение об отказе от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Россия учитывала планы Великобритании разместить на своей территории американское ядерное оружие, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы, безусловно, видим, что в некоторых аспектах политики русофобии Лондон бежит впереди американского паровоза, причем далеко впереди. Конечно, это не могло не учитываться, когда готовилось решение о выходе из нашего моратория", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на соответствующий вопрос.МИД РФ в понедельник заявил, что Россия констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями.Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает себя вправе при необходимости предпринимать шаги в части развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, на этот счет нет никаких ограничений.В январе 2024 года британская газета Telegraph сообщила, что США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании, потому что "угроза со стороны России возрастает". В декабре того же года издание написало, что США могут разместить тактическое ядерное оружие на британской военной базе Лейкенхит в ближайшие несколько лет.
https://ria.ru/20250810/ryabkov-2034427163.html
россия
москва
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924303033_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5b714e1f35de090fbe02b0857f216e3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нато, москва, сергей рябков, ольга скабеева, вашингтон (штат), дмитрий песков
В мире, Россия, НАТО, Москва, Сергей Рябков, Ольга Скабеева, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков
Рябков прокомментировал снятие моратория на РСМД
Рябков: при снятии моратория на РСМД РФ учитывала планы Великобритании