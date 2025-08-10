Американские системы несут угрозу безопасности России, заявил Рябков
Рябков: системы США стали появляться там, где это угрожает безопасности РФ
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Все, что делает Москва в области развертывания вооружения, является реакцией на шаги Вашингтона и его союзников, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Компенсирующие меры - вопрос к военным... Все, что мы делаем, - это реакция на те шаги в данной сфере, которые наблюдаются со стороны США и их союзников", - сказал Рябков в интервью в интервью Ольге Скабеевой на "России 1". Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале "Вести".
Он добавил, что "американские системы стали все чаще появляться в регионах, где это имеет непосредственную проекцию" на безопасность России.
"Какова альтернатива? Сглатывать, смириться с тем, что предпринимают американцы и их союзники, особенно европейские поджигатели войны. Их немало... Мы должны и такими способами остужать слишком разгоряченные головы в некоторых столицах натовских", - подчеркнул Рябков.
МИД РФ в понедельник заявил, что Россия констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями.
Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает себя вправе при необходимости предпринимать шаги в части развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, на этот счёт нет никаких ограничений.