Во Львове женщина набросилась на жителей Харькова из-за русского языка
Во Львове женщина набросилась на жителей Харькова из-за русского языка - РИА Новости, 10.08.2025
Во Львове женщина набросилась на жителей Харькова из-за русского языка
Женщина во Львове на западе Украины набросилась на жителей Харькова с критикой из-за того, что те говорили на русском языке, сообщило украинское издание...
2025-08-10
2025-08-10T09:58:00+03:00
2025-08-10T09:58:00+03:00
в мире
страна.ua
харьков
украина
верховная рада украины
львов
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Женщина во Львове на западе Украины набросилась на жителей Харькова с критикой из-за того, что те говорили на русском языке, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Языковой скандал во Львове. Местная жительница потребовала у группы харьковчан прекратить говорить по-русски", - говорится в публикации Telegram-канала издания. На опубликованном изданием видео женщина обвиняет жителей Харькова в сепаратизме из-за того, что те говорят на русском языке. После этого жительница Львова вызвала полицию. Другие подробности не приводятся. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
харьков
украина
львов
Во Львове женщина набросилась на жителей Харькова из-за русского языка
