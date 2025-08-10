https://ria.ru/20250810/russkiy-2034408153.html

Во Львове женщина набросилась на жителей Харькова из-за русского языка

Во Львове женщина набросилась на жителей Харькова из-за русского языка

Во Львове женщина набросилась на жителей Харькова из-за русского языка

Женщина во Львове на западе Украины набросилась на жителей Харькова с критикой из-за того, что те говорили на русском языке, сообщило украинское издание... РИА Новости, 10.08.2025

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Женщина во Львове на западе Украины набросилась на жителей Харькова с критикой из-за того, что те говорили на русском языке, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Языковой скандал во Львове. Местная жительница потребовала у группы харьковчан прекратить говорить по-русски", - говорится в публикации Telegram-канала издания. На опубликованном изданием видео женщина обвиняет жителей Харькова в сепаратизме из-за того, что те говорят на русском языке. После этого жительница Львова вызвала полицию. Другие подробности не приводятся. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.

