Рейтинг@Mail.ru
Во Львове женщина набросилась на жителей Харькова из-за русского языка - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:58 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/russkiy-2034408153.html
Во Львове женщина набросилась на жителей Харькова из-за русского языка
Во Львове женщина набросилась на жителей Харькова из-за русского языка - РИА Новости, 10.08.2025
Во Львове женщина набросилась на жителей Харькова из-за русского языка
Женщина во Львове на западе Украины набросилась на жителей Харькова с критикой из-за того, что те говорили на русском языке, сообщило украинское издание... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T09:58:00+03:00
2025-08-10T09:58:00+03:00
в мире
страна.ua
харьков
украина
верховная рада украины
львов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001977154_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_4e16232ff222bcf690ab1d79934d6ed6.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Женщина во Львове на западе Украины набросилась на жителей Харькова с критикой из-за того, что те говорили на русском языке, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Языковой скандал во Львове. Местная жительница потребовала у группы харьковчан прекратить говорить по-русски", - говорится в публикации Telegram-канала издания. На опубликованном изданием видео женщина обвиняет жителей Харькова в сепаратизме из-за того, что те говорят на русском языке. После этого жительница Львова вызвала полицию. Другие подробности не приводятся. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
https://ria.ru/20250808/ukraina-2034183517.html
https://ria.ru/20250809/ukraina-2034277965.html
харьков
украина
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001977154_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_579e3885532320f74dd5c09893cc6bfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, страна.ua, харьков, украина, верховная рада украины, львов
В мире, Страна.ua, Харьков, Украина, Верховная Рада Украины, Львов
Во Львове женщина набросилась на жителей Харькова из-за русского языка

Во Львове женщина набросилась на группу жителей Харькова за русскую речь

CC BY-SA 4.0 / Konstantin Brizhnichenko / Это фотография объекта культурного наследия Украины, номер: 46-101-0548Город Львов
Город Львов - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
CC BY-SA 4.0 / Konstantin Brizhnichenko / Это фотография объекта культурного наследия Украины, номер: 46-101-0548
Город Львов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Женщина во Львове на западе Украины набросилась на жителей Харькова с критикой из-за того, что те говорили на русском языке, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Языковой скандал во Львове. Местная жительница потребовала у группы харьковчан прекратить говорить по-русски", - говорится в публикации Telegram-канала издания.
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
На западе Украины жители села разгромили транспорт сотрудников военкомата
8 августа, 16:18
На опубликованном изданием видео женщина обвиняет жителей Харькова в сепаратизме из-за того, что те говорят на русском языке. После этого жительница Львова вызвала полицию. Другие подробности не приводятся.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
Харьков - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Жители Харьковской области распродают жилье по низкой цене
Вчера, 04:54
 
В миреСтрана.uaХарьковУкраинаВерховная Рада УкраиныЛьвов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала