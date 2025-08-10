Рейтинг@Mail.ru
В горах Румынии нашли трех истощенных украинцев - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:06 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/rumynija-2034476169.html
В горах Румынии нашли трех истощенных украинцев
В горах Румынии нашли трех истощенных украинцев - РИА Новости, 10.08.2025
В горах Румынии нашли трех истощенных украинцев
Спасатели в Румынии в воскресенье оказали помощь трем истощенным украинцам, которых обнаружил пастух, сообщил глава службы горноспасателей уезда Марамуреш Дан... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T22:06:00+03:00
2025-08-10T22:06:00+03:00
в мире
украина
румыния
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
КИШИНЕВ, 10 авг - РИА Новости. Спасатели в Румынии в воскресенье оказали помощь трем истощенным украинцам, которых обнаружил пастух, сообщил глава службы горноспасателей уезда Марамуреш Дан Бенга. "Некоторое время назад пастух обнаружил трех истощенных и обезвоженных граждан Украины в районе пика Полонинка. Горно-спасательная служба Марамуреша совместно с пограничной полицией сектора Валя Вишеулуй отправилась на их поиски и оказание первой помощи", - сообщил Бенга журналистам. По его словам, удалось установить, что украинцы провели в горах несколько дней. У них закончились припасы, они были обезвожены и истощены. Мужчинам была оказана медицинская помощь, двое из них были доставлены в больницу. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, показывающие, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20250717/ukraina-2029771800.html
украина
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, румыния, владимир зеленский
В мире, Украина, Румыния, Владимир Зеленский
В горах Румынии нашли трех истощенных украинцев

Спасатели в Румынии помогли трем истощенным украинцам, которых обнаружил пастух

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 10 авг - РИА Новости. Спасатели в Румынии в воскресенье оказали помощь трем истощенным украинцам, которых обнаружил пастух, сообщил глава службы горноспасателей уезда Марамуреш Дан Бенга.
«
"Некоторое время назад пастух обнаружил трех истощенных и обезвоженных граждан Украины в районе пика Полонинка. Горно-спасательная служба Марамуреша совместно с пограничной полицией сектора Валя Вишеулуй отправилась на их поиски и оказание первой помощи", - сообщил Бенга журналистам.
По его словам, удалось установить, что украинцы провели в горах несколько дней. У них закончились припасы, они были обезвожены и истощены. Мужчинам была оказана медицинская помощь, двое из них были доставлены в больницу.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, показывающие, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Украинец пытался на скорой незаконно выехать в Румынию
17 июля, 18:43
 
В миреУкраинаРумынияВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала