В горах Румынии нашли трех истощенных украинцев
Спасатели в Румынии помогли трем истощенным украинцам, которых обнаружил пастух
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 авг - РИА Новости. Спасатели в Румынии в воскресенье оказали помощь трем истощенным украинцам, которых обнаружил пастух, сообщил глава службы горноспасателей уезда Марамуреш Дан Бенга.
"Некоторое время назад пастух обнаружил трех истощенных и обезвоженных граждан Украины в районе пика Полонинка. Горно-спасательная служба Марамуреша совместно с пограничной полицией сектора Валя Вишеулуй отправилась на их поиски и оказание первой помощи", - сообщил Бенга журналистам.
По его словам, удалось установить, что украинцы провели в горах несколько дней. У них закончились припасы, они были обезвожены и истощены. Мужчинам была оказана медицинская помощь, двое из них были доставлены в больницу.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, показывающие, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
