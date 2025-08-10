https://ria.ru/20250810/rumynija-2034476169.html

В горах Румынии нашли трех истощенных украинцев

В горах Румынии нашли трех истощенных украинцев - РИА Новости, 10.08.2025

В горах Румынии нашли трех истощенных украинцев

Спасатели в Румынии в воскресенье оказали помощь трем истощенным украинцам, которых обнаружил пастух, сообщил глава службы горноспасателей уезда Марамуреш Дан...

КИШИНЕВ, 10 авг - РИА Новости. Спасатели в Румынии в воскресенье оказали помощь трем истощенным украинцам, которых обнаружил пастух, сообщил глава службы горноспасателей уезда Марамуреш Дан Бенга. "Некоторое время назад пастух обнаружил трех истощенных и обезвоженных граждан Украины в районе пика Полонинка. Горно-спасательная служба Марамуреша совместно с пограничной полицией сектора Валя Вишеулуй отправилась на их поиски и оказание первой помощи", - сообщил Бенга журналистам. По его словам, удалось установить, что украинцы провели в горах несколько дней. У них закончились припасы, они были обезвожены и истощены. Мужчинам была оказана медицинская помощь, двое из них были доставлены в больницу. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, показывающие, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

Новости

