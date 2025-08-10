https://ria.ru/20250810/rossiya-2034476896.html
В РПЦ назвали миграцию одним из основных вызовов для России
В РПЦ назвали миграцию одним из основных вызовов для России - РИА Новости, 10.08.2025
В РПЦ назвали миграцию одним из основных вызовов для России
Миграция – один из основных вызовов для России наряду с проведением СВО и низкой рождаемостью, в Русской православной церкви надеются, что на... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T22:13:00+03:00
2025-08-10T22:13:00+03:00
2025-08-10T22:13:00+03:00
религия
россия
русская православная церковь
московская патриархия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996076623_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_a718bccf9f040a51022552cbdb2e4295.jpg
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Миграция – один из основных вызовов для России наряду с проведением СВО и низкой рождаемостью, в Русской православной церкви надеются, что на общегосударственном уровне будут приняты законы, защищающие граждан РФ в этой сфере, заявил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров). "В настоящее время один из самых очевидных вызовов, который стоит перед всеми нами, – военный конфликт в Малороссии… Еще одним вызовом является проблема с мигрантами – она угрожает будущему нашей страны. Еще одна проблема связана с демографией, население уменьшается, семьи часто распадаются. Мы должны сделать все, чтобы рождаемость повышалась, а семьи были крепкими", - сказал митрополит Григорий в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24". По его словам, важно видеть эти проблемы, пытаться их решить, ведь эти вызовы - не что иное, как призыв Бога к людям, через решение этих проблем люди становятся более совершенными. "Проблему миграции нельзя замалчивать. Некоторые из наших регионов стараются решить эту проблему на своем уровне – защитить своих граждан. И это благо. Будем надеяться, что такие законы будут приняты и на общегосударственном уровне, чтобы наши граждане не страдали от тех, кого мы называем мигрантами", - заявил управделами РПЦ. Митрополит Григорий посетовал, что мигранты не хотят уважительно относиться к российским религиозным и культурным традициям и совершают большое количество преступлений. "Мигрантов становится больше и больше. Они часто приезжают по приглашению тех, кто хочет решить свои экономические проблемы: мигранты – дешевая рабочая сила. Но за счет решения своих экономических проблем нельзя создавать угрозу нашему обществу. Нужно искать ответы на вопросы экономического характера, решать (эти проблемы – ред.) иным способом, а не через приглашение людей, которые приезжают и наносят вред обществу и государству", - заключил иерарх.
https://ria.ru/20250725/religiya-2031509037.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996076623_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_7c2e29111f5ab7ceb95a0717e5bd9f50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, русская православная церковь, московская патриархия, общество
Религия, Россия, Русская православная церковь, Московская Патриархия, Общество
В РПЦ назвали миграцию одним из основных вызовов для России
Митрополит Григорий: миграция является одним из основных вызовов для России
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Миграция – один из основных вызовов для России наряду с проведением СВО и низкой рождаемостью, в Русской православной церкви надеются, что на общегосударственном уровне будут приняты законы, защищающие граждан РФ в этой сфере, заявил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров).
"В настоящее время один из самых очевидных вызовов, который стоит перед всеми нами, – военный конфликт в Малороссии… Еще одним вызовом является проблема с мигрантами – она угрожает будущему нашей страны. Еще одна проблема связана с демографией, население уменьшается, семьи часто распадаются. Мы должны сделать все, чтобы рождаемость повышалась, а семьи были крепкими", - сказал митрополит Григорий в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24"
.
По его словам, важно видеть эти проблемы, пытаться их решить, ведь эти вызовы - не что иное, как призыв Бога к людям, через решение этих проблем люди становятся более совершенными.
"Проблему миграции нельзя замалчивать. Некоторые из наших регионов стараются решить эту проблему на своем уровне – защитить своих граждан. И это благо. Будем надеяться, что такие законы будут приняты и на общегосударственном уровне, чтобы наши граждане не страдали от тех, кого мы называем мигрантами", - заявил управделами РПЦ
.
Митрополит Григорий посетовал, что мигранты не хотят уважительно относиться к российским религиозным и культурным традициям и совершают большое количество преступлений.
"Мигрантов становится больше и больше. Они часто приезжают по приглашению тех, кто хочет решить свои экономические проблемы: мигранты – дешевая рабочая сила. Но за счет решения своих экономических проблем нельзя создавать угрозу нашему обществу. Нужно искать ответы на вопросы экономического характера, решать (эти проблемы – ред.) иным способом, а не через приглашение людей, которые приезжают и наносят вред обществу и государству", - заключил иерарх.