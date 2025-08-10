https://ria.ru/20250810/rossiya-2034476896.html

В РПЦ назвали миграцию одним из основных вызовов для России

В РПЦ назвали миграцию одним из основных вызовов для России

В РПЦ назвали миграцию одним из основных вызовов для России

Миграция – один из основных вызовов для России наряду с проведением СВО и низкой рождаемостью, в Русской православной церкви надеются, что на... РИА Новости, 10.08.2025

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Миграция – один из основных вызовов для России наряду с проведением СВО и низкой рождаемостью, в Русской православной церкви надеются, что на общегосударственном уровне будут приняты законы, защищающие граждан РФ в этой сфере, заявил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров). "В настоящее время один из самых очевидных вызовов, который стоит перед всеми нами, – военный конфликт в Малороссии… Еще одним вызовом является проблема с мигрантами – она угрожает будущему нашей страны. Еще одна проблема связана с демографией, население уменьшается, семьи часто распадаются. Мы должны сделать все, чтобы рождаемость повышалась, а семьи были крепкими", - сказал митрополит Григорий в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24". По его словам, важно видеть эти проблемы, пытаться их решить, ведь эти вызовы - не что иное, как призыв Бога к людям, через решение этих проблем люди становятся более совершенными. "Проблему миграции нельзя замалчивать. Некоторые из наших регионов стараются решить эту проблему на своем уровне – защитить своих граждан. И это благо. Будем надеяться, что такие законы будут приняты и на общегосударственном уровне, чтобы наши граждане не страдали от тех, кого мы называем мигрантами", - заявил управделами РПЦ. Митрополит Григорий посетовал, что мигранты не хотят уважительно относиться к российским религиозным и культурным традициям и совершают большое количество преступлений. "Мигрантов становится больше и больше. Они часто приезжают по приглашению тех, кто хочет решить свои экономические проблемы: мигранты – дешевая рабочая сила. Но за счет решения своих экономических проблем нельзя создавать угрозу нашему обществу. Нужно искать ответы на вопросы экономического характера, решать (эти проблемы – ред.) иным способом, а не через приглашение людей, которые приезжают и наносят вред обществу и государству", - заключил иерарх.

россия

