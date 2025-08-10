Рейтинг@Mail.ru
Рябков: Россия не прекращала создавать ракеты малой и средней дальности - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:51 10.08.2025 (обновлено: 22:20 10.08.2025)
https://ria.ru/20250810/rossiya-2034475361.html
Рябков: Россия не прекращала создавать ракеты малой и средней дальности
Рябков: Россия не прекращала создавать ракеты малой и средней дальности - РИА Новости, 10.08.2025
Рябков: Россия не прекращала создавать ракеты малой и средней дальности
Россия не прекращала создавать ракеты средней и меньшей дальности во время действия моратория на их развертывание, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T21:51:00+03:00
2025-08-10T22:20:00+03:00
россия
сергей рябков
ольга скабеева
в мире
владимир путин
сша
дания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998444095_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_825271aabdf0db5224f141ad2fdfd4d1.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Россия не прекращала создавать ракеты средней и меньшей дальности во время действия моратория на их развертывание, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью Ольге Скабеевой на "России 1". Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале "Вести"."Мы, когда объявлялся этот мораторий, говорили о том, что речь об отказе от размещения, но речь о НИОКР и отказе от них в нем не упоминалась. То есть это время использовалось для того, чтобы создавать соответствующие системы и иметь достаточно солидный арсенал в этой области. Он у нас, я так понимаю, наличествует", — отметил он.О том, что США не только производят ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, но и привозили их в Данию и на Филиппины для учений, Владимир Путин сообщил на заседании Совбеза в конце июня прошлого года. Президент отметил, что остается неизвестным, вывезла американская сторона оттуда эти боеприпасы или нет.Вашингтон в начале 2019-го объявил об одностороннем выходе из ДРСМД. Соглашение прекратило действие 2 августа 2019 года.В Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается нападать на членов НАТО. Как объяснял Владимир Путин, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20240630/rakety-1956348740.html
https://ria.ru/20250805/mironov-2033578790.html
россия
сша
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998444095_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fde678483057a9bdf33aeb0ad0dde6a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей рябков, ольга скабеева, в мире, владимир путин, сша, дания
Россия, Сергей Рябков, Ольга Скабеева, В мире, Владимир Путин, США, Дания
Рябков: Россия не прекращала создавать ракеты малой и средней дальности

Рябков: Россия не прекращала создавать ракеты во время моратория РСМД

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Россия не прекращала создавать ракеты средней и меньшей дальности во время действия моратория на их развертывание, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью Ольге Скабеевой на "России 1". Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале "Вести".
"Мы, когда объявлялся этот мораторий, говорили о том, что речь об отказе от размещения, но речь о НИОКР и отказе от них в нем не упоминалась. То есть это время использовалось для того, чтобы создавать соответствующие системы и иметь достаточно солидный арсенал в этой области. Он у нас, я так понимаю, наличествует", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Европе придется жить в тени российских ракет
30 июня 2024, 08:00

В соответствии с ДРСМД стороны обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1001-5500 километров) и меньшей (500-1000 километров) дальности, а также пусковые установки для них.

О том, что США не только производят ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, но и привозили их в Данию и на Филиппины для учений, Владимир Путин сообщил на заседании Совбеза в конце июня прошлого года. Президент отметил, что остается неизвестным, вывезла американская сторона оттуда эти боеприпасы или нет.
Вашингтон в начале 2019-го объявил об одностороннем выходе из ДРСМД. Соглашение прекратило действие 2 августа 2019 года.
В Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается нападать на членов НАТО. Как объяснял Владимир Путин, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Миронов назвал заявления МИД по РСМД сигналом США и Европе
5 августа, 22:31
 
РоссияСергей РябковОльга СкабееваВ миреВладимир ПутинСШАДания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала