Рябков: Россия не прекращала создавать ракеты малой и средней дальности
Рябков: Россия не прекращала создавать ракеты во время моратория РСМД
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Россия не прекращала создавать ракеты средней и меньшей дальности во время действия моратория на их развертывание, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью Ольге Скабеевой на "России 1". Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале "Вести".
"Мы, когда объявлялся этот мораторий, говорили о том, что речь об отказе от размещения, но речь о НИОКР и отказе от них в нем не упоминалась. То есть это время использовалось для того, чтобы создавать соответствующие системы и иметь достаточно солидный арсенал в этой области. Он у нас, я так понимаю, наличествует", — отметил он.
Европе придется жить в тени российских ракет
30 июня 2024, 08:00
В соответствии с ДРСМД стороны обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1001-5500 километров) и меньшей (500-1000 километров) дальности, а также пусковые установки для них.
О том, что США не только производят ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, но и привозили их в Данию и на Филиппины для учений, Владимир Путин сообщил на заседании Совбеза в конце июня прошлого года. Президент отметил, что остается неизвестным, вывезла американская сторона оттуда эти боеприпасы или нет.
Вашингтон в начале 2019-го объявил об одностороннем выходе из ДРСМД. Соглашение прекратило действие 2 августа 2019 года.
Миронов назвал заявления МИД по РСМД сигналом США и Европе
5 августа, 22:31