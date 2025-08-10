https://ria.ru/20250810/rossiya-2034475361.html

Рябков: Россия не прекращала создавать ракеты малой и средней дальности

Рябков: Россия не прекращала создавать ракеты малой и средней дальности

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Россия не прекращала создавать ракеты средней и меньшей дальности во время действия моратория на их развертывание, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью Ольге Скабеевой на "России 1". Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале "Вести"."Мы, когда объявлялся этот мораторий, говорили о том, что речь об отказе от размещения, но речь о НИОКР и отказе от них в нем не упоминалась. То есть это время использовалось для того, чтобы создавать соответствующие системы и иметь достаточно солидный арсенал в этой области. Он у нас, я так понимаю, наличествует", — отметил он.О том, что США не только производят ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, но и привозили их в Данию и на Филиппины для учений, Владимир Путин сообщил на заседании Совбеза в конце июня прошлого года. Президент отметил, что остается неизвестным, вывезла американская сторона оттуда эти боеприпасы или нет.Вашингтон в начале 2019-го объявил об одностороннем выходе из ДРСМД. Соглашение прекратило действие 2 августа 2019 года.В Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается нападать на членов НАТО. Как объяснял Владимир Путин, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

