На Ставрополье открылся Всероссийский молодежный форум "Машук" - РИА Новости, 10.08.2025
21:31 10.08.2025 (обновлено: 21:32 10.08.2025)
На Ставрополье открылся Всероссийский молодежный форум "Машук"
© Фото : Молодёжный форум "Машук"Молодежный форум "Машук"
© Фото : Молодёжный форум "Машук"
Молодежный форум "Машук"
ПЯТИГОРСК, 10 авг – РИА Новости. Всероссийский молодежный форум "Машук" открылся в Пятигорске, передает корреспондент РИА Новости.
На церемонии открытия слова приветствия президента РФ Владимира Путина зачитал помощник полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе Евгений Ткачев.
"Дорогие друзья, приветствую вас на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Машук", посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества… Уверен, что нынешний форум пройдет в созидательном ключе, а ваши инициативы будут востребованы. Желаю вам всего самого доброго!" – говорится в приветствии президента.
На сцену пригласили бойцов СВО – участников программы "Время Героев": Героев России Алексея Безрукова и Илью Спонякова, а также кавалера трёх орденов Мужества Евгения Василенко.
XVI Всероссийский форум "Машук" пройдет с 9 по 23 августа 2025 года на Ставрополье и объединит более 2 тысяч участников из всех регионов России. В 2025 году форум разделен на две смены.
Церемония подписания соглашения о сотрудничестве и создании нового Научного центра РАО между Российской академией образования и Центром знаний Машук - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
РАО будет сотрудничать с Центром знаний "Машук"
10 июня, 16:43
 
РоссияСеверо-Кавказский Федеральный округВладимир ПутинПятигорскОбщество
 
 
