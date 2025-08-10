https://ria.ru/20250810/rossiya-2034473853.html
На Ставрополье открылся Всероссийский молодежный форум "Машук"
На Ставрополье открылся Всероссийский молодежный форум "Машук" - РИА Новости, 10.08.2025
На Ставрополье открылся Всероссийский молодежный форум "Машук"
Всероссийский молодежный форум "Машук" открылся в Пятигорске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T21:31:00+03:00
2025-08-10T21:31:00+03:00
2025-08-10T21:32:00+03:00
россия
северо-кавказский федеральный округ
владимир путин
пятигорск
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034473471_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_62a063587b973489c79858cabe4ad938.jpg
ПЯТИГОРСК, 10 авг – РИА Новости. Всероссийский молодежный форум "Машук" открылся в Пятигорске, передает корреспондент РИА Новости. На церемонии открытия слова приветствия президента РФ Владимира Путина зачитал помощник полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе Евгений Ткачев. "Дорогие друзья, приветствую вас на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Машук", посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества… Уверен, что нынешний форум пройдет в созидательном ключе, а ваши инициативы будут востребованы. Желаю вам всего самого доброго!" – говорится в приветствии президента. На сцену пригласили бойцов СВО – участников программы "Время Героев": Героев России Алексея Безрукова и Илью Спонякова, а также кавалера трёх орденов Мужества Евгения Василенко. XVI Всероссийский форум "Машук" пройдет с 9 по 23 августа 2025 года на Ставрополье и объединит более 2 тысяч участников из всех регионов России. В 2025 году форум разделен на две смены.
https://ria.ru/20250610/rao-2022054153.html
россия
северо-кавказский федеральный округ
пятигорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034473471_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_d587d565d9a2c7be19a766bf1eaba2ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, северо-кавказский федеральный округ, владимир путин, пятигорск, общество
Россия, Северо-Кавказский Федеральный округ, Владимир Путин, Пятигорск, Общество
На Ставрополье открылся Всероссийский молодежный форум "Машук"
Всероссийский молодежный форум "Машук" открылся в Пятигорске
ПЯТИГОРСК, 10 авг – РИА Новости. Всероссийский молодежный форум "Машук" открылся в Пятигорске, передает корреспондент РИА Новости.
На церемонии открытия слова приветствия президента РФ Владимира Путина
зачитал помощник полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе
Евгений Ткачев.
"Дорогие друзья, приветствую вас на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Машук", посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества… Уверен, что нынешний форум пройдет в созидательном ключе, а ваши инициативы будут востребованы. Желаю вам всего самого доброго!" – говорится в приветствии президента.
На сцену пригласили бойцов СВО – участников программы "Время Героев": Героев России Алексея Безрукова и Илью Спонякова, а также кавалера трёх орденов Мужества Евгения Василенко.
XVI Всероссийский форум "Машук" пройдет с 9 по 23 августа 2025 года на Ставрополье и объединит более 2 тысяч участников из всех регионов России. В 2025 году форум разделен на две смены.