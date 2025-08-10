Рейтинг@Mail.ru
Кадыров сообщил о попытках Киева атаковать объекты в Чечне
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18:11 10.08.2025 (обновлено: 18:42 10.08.2025)
Кадыров сообщил о попытках Киева атаковать объекты в Чечне
ГРОЗНЫЙ, 10 авг — РИА Новости. Глава Чечни Разман Кадыров сообщил о попытках киевского режима атаковать объекты Чечни. "В ночь с 8 на 9 и с 9 на 10 августа киевский режим предпринял очередную попытку атаковать объекты на территории Чеченской Республики. В Шелковском и Надтеречном районах были обнаружены два БПЛА. Оба объекта своевременно выявлены и успешно уничтожены средствами противовоздушной обороны. Пострадавших и разрушений нет", — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он также призвал жителей республики сохранять бдительность и при обнаружении подозрительных летающих объектов незамедлительно сообщать по номеру 112. "Выражаю искреннюю благодарность республиканскому оперативному штабу по проведению СВО под руководством... Магомеда Даудова, а также личному составу и командованию ВКС России за оперативные и скоординированные действия", — написал Кадыров.
ГРОЗНЫЙ, 10 авг — РИА Новости. Глава Чечни Разман Кадыров сообщил о попытках киевского режима атаковать объекты Чечни.
"В ночь с 8 на 9 и с 9 на 10 августа киевский режим предпринял очередную попытку атаковать объекты на территории Чеченской Республики. В Шелковском и Надтеречном районах были обнаружены два БПЛА. Оба объекта своевременно выявлены и успешно уничтожены средствами противовоздушной обороны. Пострадавших и разрушений нет", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он также призвал жителей республики сохранять бдительность и при обнаружении подозрительных летающих объектов незамедлительно сообщать по номеру 112.
"Выражаю искреннюю благодарность республиканскому оперативному штабу по проведению СВО под руководством... Магомеда Даудова, а также личному составу и командованию ВКС России за оперативные и скоординированные действия", — написал Кадыров.
