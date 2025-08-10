МИД России отреагировал на заявления Японии о Курилах

Рейтинг@Mail.ru
15:40 10.08.2025
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Слова министра иностранных дел Японии Такэси Ивая о "незаконной оккупации" Россией южных Курильских островов неприемлемы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Упорное навязывание официальным Токио ложных трактовок определявших судьбу человечества событий середины ХХ века наглядно подтверждает реваншистскую сердцевину политики современной Японии. По сути, эта страна сегодня единственная на планете отказывается признавать в полном объеме итоги послевоенного урегулирования, стремясь "обелить" либо замолчать многочисленные преступления, совершенные японской военщиной в рамках варварской экспансионистской кампании в Восточной Азии в первой половине ХХ века. Упомянутые заявления министра иностранных дел Японии категорически неприемлемы и звучат особенно цинично накануне отмечаемого прогрессивным миром 3 сентября 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны", — отметила Захарова. Она добавила, что в Москве считают подобную риторику недопустимой."Южные Курильские острова перешли к СССР, государством-продолжателем которого является Российская Федерация, на законных основаниях, закрепленных послевоенными договоренностями союзных держав и Уставом ООН. В преддверии памятной даты 3 сентября вновь призываем Токио осознать в полной мере ответственность за агрессию, развязанную в 1930-1940-е годы в Азии, и принести искренние извинения за страдания, причиненные ее народам", — подчеркнула дипломат.Споры вокруг Курильских острововОтношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора после завершения Второй мировой войны. Главное препятствие — вопрос о Южных Курилах: островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Токио претендует на них, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.Москва настаивает на том, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.В 1956-м СССР и Япония подписали Совместную декларацию — Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть вероятность передачи Токио островов Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась.Советский Союз рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы и не отказывалась от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.Москва отказалась от диалога по этому вопросу после того, как Япония ввела санкции из-за начала СВО на Украине. Россия также прекратила безвизовые поездки японцев на Южные Курилы и вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Слова министра иностранных дел Японии Такэси Ивая о "незаконной оккупации" Россией южных Курильских островов неприемлемы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По его утверждению, вступление СССР в боевые действия против Японии 9 августа 1945 года было неправомерным.

"Упорное навязывание официальным Токио ложных трактовок определявших судьбу человечества событий середины ХХ века наглядно подтверждает реваншистскую сердцевину политики современной Японии. По сути, эта страна сегодня единственная на планете отказывается признавать в полном объеме итоги послевоенного урегулирования, стремясь "обелить" либо замолчать многочисленные преступления, совершенные японской военщиной в рамках варварской экспансионистской кампании в Восточной Азии в первой половине ХХ века. Упомянутые заявления министра иностранных дел Японии категорически неприемлемы и звучат особенно цинично накануне отмечаемого прогрессивным миром 3 сентября 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны", — отметила Захарова.
Она добавила, что в Москве считают подобную риторику недопустимой.
"Южные Курильские острова перешли к СССР, государством-продолжателем которого является Российская Федерация, на законных основаниях, закрепленных послевоенными договоренностями союзных держав и Уставом ООН. В преддверии памятной даты 3 сентября вновь призываем Токио осознать в полной мере ответственность за агрессию, развязанную в 1930-1940-е годы в Азии, и принести искренние извинения за страдания, причиненные ее народам", — подчеркнула дипломат.
Споры вокруг Курильских островов

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора после завершения Второй мировой войны. Главное препятствие — вопрос о Южных Курилах: островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Токио претендует на них, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.
Москва настаивает на том, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.
В 1956-м СССР и Япония подписали Совместную декларацию — Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть вероятность передачи Токио островов Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась.
Советский Союз рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы и не отказывалась от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.
Москва отказалась от диалога по этому вопросу после того, как Япония ввела санкции из-за начала СВО на Украине. Россия также прекратила безвизовые поездки японцев на Южные Курилы и вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.
Россия Мария Захарова Япония В мире Курильские острова Такэси Ивая ООН
 
 
