Четырем командирам батальона "Азов"* запретили въезд в Россию

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Четырем гражданам Украины - командирам батальона "Азов"* запрещен въезд в Россию, свидетельствую данные правоохранительных органов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Как отмечается, речь идет об Андрее Билецком, Денисе Прокопенко, Константине Немичеве и Сергее Величко. Андрей Билецкий - основатель запрещенной в РФ террористической организации "Азов"* и командир 3-й штурмовой бригады ВСУ. В 2022 году Билецкий заявлял о возможном ударе ОТРК "Точка-У" по участникам шествия "Бессмертного полка", которое планировалось в Мариуполе. Тогда же основателем "Азова"* за его высказывания заинтересовался Следственный комитет России. В 2023 году Росфинмониторинг внес Билецкого в перечень террористов и экстремистов. Денис Прокопенко – командир "Азова". В конце 2024 года суд в ДНР заочно приговорил его к 24 годам колонии за "покушение на убийство", "применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов" и "умышленное повреждении чужого имущества". Именно он, по данным следствия, приказал украинским военным прицельно обстрелять жилые дома в поселке Старый Крым под Мариуполем. В мае 2022 года Прокопенко и ряд других главарей "Азова"* взяли в плен во время штурма завода "Азовсталь" в Мариуполе. В сентябре того же года в результате обмена его передали Украине среди 215 военнопленных (Россия тогда получила 56 человек). По условиям соглашения, боевики должны были находиться в Турции до окончания конфликта, однако в начале июля 2023 года Владимир Зеленский побывал с визитом в Турции, после чего сообщил, что вместе с ним в Киев возвратились Прокопенко и другие командиры "Азова". Как указано в Telegram-канале Константина Немичева, он является основателем украинского нацподразделения "Кракен"*. Сергей Величко - командир этого подразделения. В апреле 2022 года СК РФ заявил о причастности их к посягательству на жизнь не менее восьми российских военных в Харьковской области. В мае того же года МВД России объявило их в розыск, а позже за них было объявлено вознаграждение в 1 миллион рублей. "Азов"* был признан террористической организацией, а его деятельность была запрещена в августе 2022 года. Согласно заключению экспертов, идеология "Азова"* включает "экстремальный биологический расизм" (признание других рас иным биологическим видом), планы по правовой сегрегации других рас, отрицание демократии, морали и международного права. По их словам, представители "Азова"* нападали на представителей нацменьшинств, политических оппонентов, запугивали русскоязычных жителей Украины, похищали и пытали жителей Донбасса, а также к причастны к многочисленным военным преступлениям.* Запрещенная в России террористическая организация
