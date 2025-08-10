https://ria.ru/20250810/robot-2034397988.html

Суд арестовал имущество обвиняемого в хищении с "Пушкинских карт"

Суд арестовал имущество обвиняемого в хищении с "Пушкинских карт"

2025-08-10T07:38:00+03:00

происшествия

россия

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Суд арестовал бионического робота-собаку, который принадлежит предпринимателю, обвиняемому в хищении денег с "Пушкинских карт" под видом проведения ложной экскурсии по ВДНХ, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Разрешить наложение ареста на бионического четырехопорного робота-собаку марки "Unitree GO1" ... установив запрет собственнику указанного имущества пользоваться и распоряжаться им, в том числе путем оформления сделок, связанных с переходом права собственности на третьих лиц, включая дарение, передачу в залог или иных обременений", - сказано в документе. На такие меры суд пошел, чтобы в будущем в случае обвинительного приговора можно было продать имущество и возместить вред потерпевшим, либо погасить за счет этих денег штраф. Стоимость роботов-собак на маркетплейсах превышает миллион рублей. По делу проходят обвиняемыми четыре человека, всем им вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ. По данным следствия, они объявили культурно-массовое мероприятие "Экскурсия "Арт-ВДНХ", билеты на которое купили владельцы "Пушкинских карт". Мероприятие не состоялось, а деньги, считает следствие, они присвоили. Дело уже было передано для рассмотрения по существу, но суд вернул его в прокуратуру.

