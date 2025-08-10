Рейтинг@Mail.ru
В Москве ребенок погиб после падения из окна пятого этажа - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:08 10.08.2025 (обновлено: 16:15 10.08.2025)
https://ria.ru/20250810/rebenok-2034443996.html
В Москве ребенок погиб после падения из окна пятого этажа
В Москве ребенок погиб после падения из окна пятого этажа - РИА Новости, 10.08.2025
В Москве ребенок погиб после падения из окна пятого этажа
Ребенок 2022 года рождения погиб после падения из окна пятого этажа в районе Южное Бутово Москвы, прокуратура столицы устанавливает обстоятельства гибели,... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T16:08:00+03:00
2025-08-10T16:15:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_caddff4ad460b3631fb61b0fe411aab2.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ребенок 2022 года рождения погиб после падения из окна пятого этажа в районе Южное Бутово Москвы, прокуратура столицы устанавливает обстоятельства гибели, сообщили в ведомстве. "Зюзинская межрайонная прокуратура устанавливает обстоятельства гибели малолетнего в районе Южное Бутово. Из окна пятого этажа жилого дома на улице Изюмская выпал малолетний ребенок. Мальчик 2022 года рождения скончался", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По предварительным данным, ребенок самостоятельно открыл дверь квартиры и вышел на лестничную клетку, поднялся на находящийся там стол, дотянулся до окна и выпал из него. Сообщается, что мать мальчика на момент происшествия находилась в квартире. Семья ребенка состоит на профилактическом учете, добавили в ведомстве. "Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре", - заключили правоохранители.
https://ria.ru/20250804/peterburg-2033224731.html
https://ria.ru/20250615/devochka-2022934697.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_941e522a729a99010276a96361e113ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве ребенок погиб после падения из окна пятого этажа

В районе Южное Бутово в Москве мальчик погиб после падения из окна пятого этажа

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ребенок 2022 года рождения погиб после падения из окна пятого этажа в районе Южное Бутово Москвы, прокуратура столицы устанавливает обстоятельства гибели, сообщили в ведомстве.
«
"Зюзинская межрайонная прокуратура устанавливает обстоятельства гибели малолетнего в районе Южное Бутово. Из окна пятого этажа жилого дома на улице Изюмская выпал малолетний ребенок. Мальчик 2022 года рождения скончался", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
В Петербурге девочка выпала из окна восьмого этажа
4 августа, 12:12
По предварительным данным, ребенок самостоятельно открыл дверь квартиры и вышел на лестничную клетку, поднялся на находящийся там стол, дотянулся до окна и выпал из него.
Сообщается, что мать мальчика на момент происшествия находилась в квартире.
Семья ребенка состоит на профилактическом учете, добавили в ведомстве.
«
"Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре", - заключили правоохранители.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
В Красноярском крае девочка погибла, выпав из окна
15 июня, 10:59
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала