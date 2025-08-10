https://ria.ru/20250810/rebenok-2034443996.html
В Москве ребенок погиб после падения из окна пятого этажа
В Москве ребенок погиб после падения из окна пятого этажа - РИА Новости, 10.08.2025
В Москве ребенок погиб после падения из окна пятого этажа
Ребенок 2022 года рождения погиб после падения из окна пятого этажа в районе Южное Бутово Москвы, прокуратура столицы устанавливает обстоятельства гибели,... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T16:08:00+03:00
2025-08-10T16:08:00+03:00
2025-08-10T16:15:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_caddff4ad460b3631fb61b0fe411aab2.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ребенок 2022 года рождения погиб после падения из окна пятого этажа в районе Южное Бутово Москвы, прокуратура столицы устанавливает обстоятельства гибели, сообщили в ведомстве. "Зюзинская межрайонная прокуратура устанавливает обстоятельства гибели малолетнего в районе Южное Бутово. Из окна пятого этажа жилого дома на улице Изюмская выпал малолетний ребенок. Мальчик 2022 года рождения скончался", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По предварительным данным, ребенок самостоятельно открыл дверь квартиры и вышел на лестничную клетку, поднялся на находящийся там стол, дотянулся до окна и выпал из него. Сообщается, что мать мальчика на момент происшествия находилась в квартире. Семья ребенка состоит на профилактическом учете, добавили в ведомстве. "Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре", - заключили правоохранители.
https://ria.ru/20250804/peterburg-2033224731.html
https://ria.ru/20250615/devochka-2022934697.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_941e522a729a99010276a96361e113ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве ребенок погиб после падения из окна пятого этажа
В районе Южное Бутово в Москве мальчик погиб после падения из окна пятого этажа
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ребенок 2022 года рождения погиб после падения из окна пятого этажа в районе Южное Бутово Москвы, прокуратура столицы устанавливает обстоятельства гибели, сообщили в ведомстве.
«
"Зюзинская межрайонная прокуратура устанавливает обстоятельства гибели малолетнего в районе Южное Бутово. Из окна пятого этажа жилого дома на улице Изюмская выпал малолетний ребенок. Мальчик 2022 года рождения скончался", - говорится в сообщении в Telegram-канале
ведомства.
По предварительным данным, ребенок самостоятельно открыл дверь квартиры и вышел на лестничную клетку, поднялся на находящийся там стол, дотянулся до окна и выпал из него.
Сообщается, что мать мальчика на момент происшествия находилась в квартире.
Семья ребенка состоит на профилактическом учете, добавили в ведомстве.
«
"Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре", - заключили правоохранители.