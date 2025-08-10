https://ria.ru/20250810/razvedchiki-2034449479.html

ВС России поразили пункт дислокации украинской пехоты в ДНР

Разведчики "Южной" группировки российских войск уничтожили пункт дислокации пехоты ВСУ с применением FPV-дрона в Северске в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T17:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

северск

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Разведчики "Южной" группировки российских войск уничтожили пункт дислокации пехоты ВСУ с применением FPV-дрона в Северске в ДНР, сообщили в Минобороны России. "Разведчики "Южной" группировки войск обнаружили место дислокации пехоты ВСУ в районе н.п. Северск Донецкой Народной Республики. Подтвердив цель, разведчики точными попаданиями ударных FPV-дронов уничтожили пехоту противника и разрушили его инфраструктуру управления. Также был уничтожен узел связи ВСУ", — говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, поражение данной позиции позволит помешать противнику в управлении войсками и обороне на северском направлении.

донецкая народная республика

северск

2025

Варвара Скокшина

