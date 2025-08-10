Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили пункт дислокации украинской пехоты в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:02 10.08.2025
ВС России поразили пункт дислокации украинской пехоты в ДНР
Разведчики "Южной" группировки российских войск уничтожили пункт дислокации пехоты ВСУ с применением FPV-дрона в Северске в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 10.08.2025
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Разведчики "Южной" группировки российских войск уничтожили пункт дислокации пехоты ВСУ с применением FPV-дрона в Северске в ДНР, сообщили в Минобороны России. "Разведчики "Южной" группировки войск обнаружили место дислокации пехоты ВСУ в районе н.п. Северск Донецкой Народной Республики. Подтвердив цель, разведчики точными попаданиями ударных FPV-дронов уничтожили пехоту противника и разрушили его инфраструктуру управления. Также был уничтожен узел связи ВСУ", — говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, поражение данной позиции позволит помешать противнику в управлении войсками и обороне на северском направлении.
Разведчики "Южной" группировки уничтожили пункт дислокации пехоты ВСУ в Северске

Оператор дрона
Оператор дрона. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Разведчики "Южной" группировки российских войск уничтожили пункт дислокации пехоты ВСУ с применением FPV-дрона в Северске в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"Разведчики "Южной" группировки войск обнаружили место дислокации пехоты ВСУ в районе н.п. Северск Донецкой Народной Республики. Подтвердив цель, разведчики точными попаданиями ударных FPV-дронов уничтожили пехоту противника и разрушили его инфраструктуру управления. Также был уничтожен узел связи ВСУ", — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, поражение данной позиции позволит помешать противнику в управлении войсками и обороне на северском направлении.
