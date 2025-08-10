https://ria.ru/20250810/razvedchiki-2034449479.html
ВС России поразили пункт дислокации украинской пехоты в ДНР
ВС России поразили пункт дислокации украинской пехоты в ДНР
Разведчики "Южной" группировки российских войск уничтожили пункт дислокации пехоты ВСУ с применением FPV-дрона в Северске в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 10.08.2025
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Разведчики "Южной" группировки российских войск уничтожили пункт дислокации пехоты ВСУ с применением FPV-дрона в Северске в ДНР, сообщили в Минобороны России. "Разведчики "Южной" группировки войск обнаружили место дислокации пехоты ВСУ в районе н.п. Северск Донецкой Народной Республики. Подтвердив цель, разведчики точными попаданиями ударных FPV-дронов уничтожили пехоту противника и разрушили его инфраструктуру управления. Также был уничтожен узел связи ВСУ", — говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, поражение данной позиции позволит помешать противнику в управлении войсками и обороне на северском направлении.
ВС России поразили пункт дислокации украинской пехоты в ДНР
