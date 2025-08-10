Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае прекращено дело о смерти младенца от дихлофоса - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:46 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/rassledovanie-2034399045.html
В Красноярском крае прекращено дело о смерти младенца от дихлофоса
В Красноярском крае прекращено дело о смерти младенца от дихлофоса - РИА Новости, 10.08.2025
В Красноярском крае прекращено дело о смерти младенца от дихлофоса
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, возбужденное после гибели трехмесячного младенца в красноярской семье из села Красная Сопка, в которой до... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T07:46:00+03:00
2025-08-10T07:46:00+03:00
происшествия
россия
красноярский край
республика хакасия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:70:2323:1377_1920x0_80_0_0_0945f3839bbd6600f76143d88297f326.jpg
КРАСНОЯРСК, 10 авг - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, возбужденное после гибели трехмесячного младенца в красноярской семье из села Красная Сопка, в которой до этого четверо детей погибли от дихлофоса, прекращено из-за отсутствия состава преступления, сообщили журналистам в ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. "С учетом выполненных следственных действий и собранной объективной доказательственной базы установлено, что смерть ребенка не носит насильственный характер и наступила в результате механической асфиксии из-за закрытия дыхательных путей содержимым желудка. Фактов совершения в отношении ребенка каких-либо противоправных действий не установлено. Дело прекращено", - говорится в сообщении. Краевая прокуратора сообщала в феврале 2025 года, что в семье, в которой в сентябре 2024 года погибли четверо детей от отравления дихлофосом, умер пятый ребенок - трехмесячный мальчик. Тело обнаружила в кроватке его мать. Следов насильственной смерти специалисты не установили. Также отмечалось, что ребенок находился на грудном вскармливании, ничем не болел. Региональный СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности". В сентябре 2024 года следственное управление СК сообщало об отравлении семьи, в том числе детей 6, 11, 12 и 13 лет, в селе Красная Сопка. У всех на ужин были курица и пельмени, приобретенные в местном магазине, после этого у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у 6-летней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день в больнице умерла девочка 11 лет, а ночью - четвертый ребенок, 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы. В декабре 2024 года комиссионная судебно-медицинская экспертиза красноярского краевого бюро назвала причину смерти детей - инсектициды. Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России подтвердил эти выводы. Третьего февраля главе семьи предъявили окончательное обвинение в причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК). Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. 6 мая начался судебный процесс.
https://ria.ru/20241203/otravlenie-1987009729.html
https://ria.ru/20250513/prokuror-2016587873.html
россия
красноярский край
республика хакасия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:0:1837:1377_1920x0_80_0_0_280953bea23427ea803c80d490d32ab4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, красноярский край, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярский край, Республика Хакасия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае прекращено дело о смерти младенца от дихлофоса

СК прекратил дело о смерти младенца в семье, где дети погибли от дихлофоса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 10 авг - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, возбужденное после гибели трехмесячного младенца в красноярской семье из села Красная Сопка, в которой до этого четверо детей погибли от дихлофоса, прекращено из-за отсутствия состава преступления, сообщили журналистам в ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
"С учетом выполненных следственных действий и собранной объективной доказательственной базы установлено, что смерть ребенка не носит насильственный характер и наступила в результате механической асфиксии из-за закрытия дыхательных путей содержимым желудка. Фактов совершения в отношении ребенка каких-либо противоправных действий не установлено. Дело прекращено", - говорится в сообщении.
Отец погибших от отравления дихлофосом под Красноярском детей признал вину - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Отец погибших от отравления дихлофосом под Красноярском детей признал вину
3 декабря 2024, 08:18
Краевая прокуратора сообщала в феврале 2025 года, что в семье, в которой в сентябре 2024 года погибли четверо детей от отравления дихлофосом, умер пятый ребенок - трехмесячный мальчик. Тело обнаружила в кроватке его мать. Следов насильственной смерти специалисты не установили. Также отмечалось, что ребенок находился на грудном вскармливании, ничем не болел. Региональный СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности".
В сентябре 2024 года следственное управление СК сообщало об отравлении семьи, в том числе детей 6, 11, 12 и 13 лет, в селе Красная Сопка. У всех на ужин были курица и пельмени, приобретенные в местном магазине, после этого у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у 6-летней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день в больнице умерла девочка 11 лет, а ночью - четвертый ребенок, 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы.
В декабре 2024 года комиссионная судебно-медицинская экспертиза красноярского краевого бюро назвала причину смерти детей - инсектициды. Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России подтвердил эти выводы. Третьего февраля главе семьи предъявили окончательное обвинение в причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК). Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. 6 мая начался судебный процесс.
Расследование уголовного дела по факту гибели детей в Назаровском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Прокурор отверг эксперимент с мышами в деле об отравлении семьи дихлофосом
13 мая, 00:00
 
ПроисшествияРоссияКрасноярский крайРеспублика ХакасияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала