В Красноярском крае прекращено дело о смерти младенца от дихлофоса

КРАСНОЯРСК, 10 авг - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, возбужденное после гибели трехмесячного младенца в красноярской семье из села Красная Сопка, в которой до этого четверо детей погибли от дихлофоса, прекращено из-за отсутствия состава преступления, сообщили журналистам в ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. "С учетом выполненных следственных действий и собранной объективной доказательственной базы установлено, что смерть ребенка не носит насильственный характер и наступила в результате механической асфиксии из-за закрытия дыхательных путей содержимым желудка. Фактов совершения в отношении ребенка каких-либо противоправных действий не установлено. Дело прекращено", - говорится в сообщении. Краевая прокуратора сообщала в феврале 2025 года, что в семье, в которой в сентябре 2024 года погибли четверо детей от отравления дихлофосом, умер пятый ребенок - трехмесячный мальчик. Тело обнаружила в кроватке его мать. Следов насильственной смерти специалисты не установили. Также отмечалось, что ребенок находился на грудном вскармливании, ничем не болел. Региональный СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности". В сентябре 2024 года следственное управление СК сообщало об отравлении семьи, в том числе детей 6, 11, 12 и 13 лет, в селе Красная Сопка. У всех на ужин были курица и пельмени, приобретенные в местном магазине, после этого у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у 6-летней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день в больнице умерла девочка 11 лет, а ночью - четвертый ребенок, 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы. В декабре 2024 года комиссионная судебно-медицинская экспертиза красноярского краевого бюро назвала причину смерти детей - инсектициды. Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России подтвердил эти выводы. Третьего февраля главе семьи предъявили окончательное обвинение в причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК). Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. 6 мая начался судебный процесс.
