ПВО за ночь сбила 121 украинский беспилотник - РИА Новости, 10.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:47 10.08.2025 (обновлено: 08:09 10.08.2025)
ПВО за ночь сбила 121 украинский беспилотник
Силы ПВО за ночь сбили 121 дрон ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.08.2025
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 121 дрон ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с 20:00 9 августа до 06:10 мск 10 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.Российские бойцы сбили:В Саратовской области при падении БПЛА во дворе жилого дома погиб человек, есть пострадавшие. Как заявил губернатор региона Роман Бусаргин, жильцов эвакуировали, в соседней школе организовали пункт временного размещения.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкРабота ПВО
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Работа ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 121 дрон ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи с 20:00 9 августа до 06:10 мск 10 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.
Танк Т-80 ВС РФ на огневой позиции на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
"Все изменилось". С чем столкнулись танкисты в ДНР
8 августа, 08:00
8 августа, 08:00
Российские бойцы сбили:
  • 29 БПЛА — в Краснодарском крае;
  • 15 — в Крыму;
  • 13 — в Брянской области;
  • 12 — в Белгородской;
  • девять — в Воронежской;
  • по восемь — в Саратовской области и Ставропольском крае;
  • семь — в Калужской области;
  • шесть — в Тульской;
  • пять — в Ростовской;
  • четыре — в Рязанской;
  • два — над Азовским морем;
  • по одному — в Смоленской, Орловской и Тверской областях.
В Саратовской области при падении БПЛА во дворе жилого дома погиб человек, есть пострадавшие. Как заявил губернатор региона Роман Бусаргин, жильцов эвакуировали, в соседней школе организовали пункт временного размещения.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
