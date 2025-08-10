https://ria.ru/20250810/pvo-2034398836.html

ПВО за ночь сбила 121 украинский беспилотник

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 121 дрон ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с 20:00 9 августа до 06:10 мск 10 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.Российские бойцы сбили:В Саратовской области при падении БПЛА во дворе жилого дома погиб человек, есть пострадавшие. Как заявил губернатор региона Роман Бусаргин, жильцов эвакуировали, в соседней школе организовали пункт временного размещения.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

