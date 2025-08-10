https://ria.ru/20250810/pvo-2034397578.html

Силы ПВО за ночь сбили 121 украинский беспилотник - РИА Новости, 10.08.2025

ПВО за ночь и последние четыре часа субботы ликвидировала 121 дрон ВСУ над 14 регионами России, а также Азовским морем, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.08.2025

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. ПВО за ночь и последние четыре часа субботы ликвидировала 121 дрон ВСУ над 14 регионами России, а также Азовским морем, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с 20.00 9 августа до 06.10 мск 10 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — уточнили в ведомстве.В частности:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками по военным объектам и предприятиям ВПК противника.

