Силы ПВО за ночь сбили 121 украинский беспилотник

Специальная военная операция на Украине
 
07:32 10.08.2025 (обновлено: 07:46 10.08.2025)
ПВО за ночь и последние четыре часа субботы ликвидировала 121 дрон ВСУ над 14 регионами России, а также Азовским морем, сообщило Минобороны.
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. ПВО за ночь и последние четыре часа субботы ликвидировала 121 дрон ВСУ над 14 регионами России, а также Азовским морем, сообщило Минобороны.&quot;В течение прошедшей ночи с 20.00 9 августа до 06.10 мск 10 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа&quot;, — уточнили в ведомстве.В частности:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. ПВО за ночь и последние четыре часа субботы ликвидировала 121 дрон ВСУ над 14 регионами России, а также Азовским морем, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи с 20.00 9 августа до 06.10 мск 10 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — уточнили в ведомстве.

В частности:
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
