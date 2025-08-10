https://ria.ru/20250810/pvo-2034396895.html

В Тульской области за ночь сбили шесть беспилотников

В Тульской области за ночь сбили шесть беспилотников - РИА Новости, 10.08.2025

В Тульской области за ночь сбили шесть беспилотников

Шесть украинских БПЛА уничтожены в Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T07:16:00+03:00

2025-08-10T07:16:00+03:00

2025-08-10T07:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

тульская область

дмитрий миляев

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106838/68/1068386806_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e37b5f000e4a0c51463aa1604796948d.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Шесть украинских БПЛА уничтожены в Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале."Минувшей ночью подразделения ПВО Минобороны России в ходе боевой работы по защите воздушного пространства нашего региона уничтожили еще шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал он.Губернатор отметил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА, и напомнил жителям региона о важности соблюдения правил безопасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)