В Тульской области за ночь сбили шесть беспилотников
В Тульской области за ночь сбили шесть беспилотников - РИА Новости, 10.08.2025
В Тульской области за ночь сбили шесть беспилотников
Шесть украинских БПЛА уничтожены в Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T07:16:00+03:00
2025-08-10T07:16:00+03:00
2025-08-10T07:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Шесть украинских БПЛА уничтожены в Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале."Минувшей ночью подразделения ПВО Минобороны России в ходе боевой работы по защите воздушного пространства нашего региона уничтожили еще шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал он.Губернатор отметил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА, и напомнил жителям региона о важности соблюдения правил безопасности.
тульская область
