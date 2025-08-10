Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили несколько БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:27 10.08.2025 (обновлено: 06:33 10.08.2025)
https://ria.ru/20250810/pvo-2034395001.html
Силы ПВО сбили несколько БПЛА в Воронежской области
Силы ПВО сбили несколько БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 10.08.2025
Силы ПВО сбили несколько БПЛА в Воронежской области
Около десяти БПЛА сбиты в семи муниципалитетах Воронежской области за минувшую ночь, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T06:27:00+03:00
2025-08-10T06:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_b0f832cb403d9c6152ac13fefbb49033.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Около десяти БПЛА сбиты в семи муниципалитетах Воронежской области за минувшую ночь, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Внимание! В Воронеже, Лискинском и Острогожском районах – отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. Минувшей ночью в семи муниципалитетах Воронежской области дежурными силами ПВО было обнаружено и уничтожено около десяти беспилотных летательных аппаратов", - написал он.Губернатор отметил, что пострадавших нет. По предварительным данным, в одном из муниципалитетов обломками БПЛА повреждена стена частного дома. Также он напомнил, что режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_1f15608d61f84debc96a0f9aeec42264.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, воронежская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область
Силы ПВО сбили несколько БПЛА в Воронежской области

Силы ПВО сбили несколько БПЛА в семи муниципалитетах Воронежской области

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Командный пункт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Около десяти БПЛА сбиты в семи муниципалитетах Воронежской области за минувшую ночь, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
"Внимание! В Воронеже, Лискинском и Острогожском районах – отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. Минувшей ночью в семи муниципалитетах Воронежской области дежурными силами ПВО было обнаружено и уничтожено около десяти беспилотных летательных аппаратов", - написал он.
Губернатор отметил, что пострадавших нет. По предварительным данным, в одном из муниципалитетов обломками БПЛА повреждена стена частного дома. Также он напомнил, что режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВоронежская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала