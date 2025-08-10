https://ria.ru/20250810/pvo-2034395001.html
Силы ПВО сбили несколько БПЛА в Воронежской области
Силы ПВО сбили несколько БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 10.08.2025
Силы ПВО сбили несколько БПЛА в Воронежской области
Около десяти БПЛА сбиты в семи муниципалитетах Воронежской области за минувшую ночь, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T06:27:00+03:00
2025-08-10T06:27:00+03:00
2025-08-10T06:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_b0f832cb403d9c6152ac13fefbb49033.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Около десяти БПЛА сбиты в семи муниципалитетах Воронежской области за минувшую ночь, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Внимание! В Воронеже, Лискинском и Острогожском районах – отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. Минувшей ночью в семи муниципалитетах Воронежской области дежурными силами ПВО было обнаружено и уничтожено около десяти беспилотных летательных аппаратов", - написал он.Губернатор отметил, что пострадавших нет. По предварительным данным, в одном из муниципалитетов обломками БПЛА повреждена стена частного дома. Также он напомнил, что режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_1f15608d61f84debc96a0f9aeec42264.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воронежская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область
Силы ПВО сбили несколько БПЛА в Воронежской области
Силы ПВО сбили несколько БПЛА в семи муниципалитетах Воронежской области