Силы ПВО сбили несколько БПЛА в Воронежской области

Около десяти БПЛА сбиты в семи муниципалитетах Воронежской области за минувшую ночь, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

воронежская область

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Около десяти БПЛА сбиты в семи муниципалитетах Воронежской области за минувшую ночь, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Внимание! В Воронеже, Лискинском и Острогожском районах – отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. Минувшей ночью в семи муниципалитетах Воронежской области дежурными силами ПВО было обнаружено и уничтожено около десяти беспилотных летательных аппаратов", - написал он.Губернатор отметил, что пострадавших нет. По предварительным данным, в одном из муниципалитетов обломками БПЛА повреждена стена частного дома. Также он напомнил, что режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется.

воронежская область

безопасность, воронежская область