Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области
ПВО уничтожила БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T06:03:00+03:00
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ПВО уничтожила БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. "Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах. В Миллерово в нескольких частных домах выбиты стекла, поврежден забор", - написал он. Слюсарь отметил, что пострадавших нет.
