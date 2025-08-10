https://ria.ru/20250810/pvo-2034393757.html

Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области

Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области - РИА Новости, 10.08.2025

Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области

ПВО уничтожила БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T06:03:00+03:00

2025-08-10T06:03:00+03:00

2025-08-10T06:03:00+03:00

безопасность

чертковский район

ростовская область

миллерово

юрий слюсарь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837782655_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_82acb2d1165550ca2a6fdaf72e48419c.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ПВО уничтожила БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. "Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах. В Миллерово в нескольких частных домах выбиты стекла, поврежден забор", - написал он. Слюсарь отметил, что пострадавших нет.

https://ria.ru/20250114/bespilotniki-1993572855.html

чертковский район

ростовская область

миллерово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, чертковский район, ростовская область, миллерово, юрий слюсарь