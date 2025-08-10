Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области
06:03 10.08.2025
Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области
Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области - РИА Новости, 10.08.2025
Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области
ПВО уничтожила БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2025
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ПВО уничтожила БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. "Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах. В Миллерово в нескольких частных домах выбиты стекла, поврежден забор", - написал он. Слюсарь отметил, что пострадавших нет.
Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области

Силы ПВО уничтожили БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ПВО уничтожила БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
"Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах. В Миллерово в нескольких частных домах выбиты стекла, поврежден забор", - написал он.
Слюсарь отметил, что пострадавших нет.
В Ростовской области уничтожили 14 беспилотников
14 января, 05:42
В Ростовской области уничтожили 14 беспилотников
14 января, 05:42
 
БезопасностьЧертковский районРостовская областьМиллеровоЮрий Слюсарь
 
 
