Путин поприветствовал участников форума "Машук"

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Всероссийского молодёжного образовательного форума "Машук", стартовавшего в Пятигорске, отметив, что встречи с известными учёными, экспертами, ветеранами специальной военной операции предоставляют отличные возможности для профессионального и личностного роста, соответствущая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас на Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Машук", посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Насыщенная повестка форума, содержательные лекции, дискуссии, круглые столы, встречи с известными учёными, экспертами, ветеранами специальной военной операции, участниками программы "Время героев" и Всероссийского проекта служения "Твой герой" предоставляют вам отличные возможности для профессионального и личностного роста, творческого и духовно-нравственного развития, обмена опытом и лучшими практиками", - говорится в приветствии. Глава государства отметил, что в ходе этих мероприятий участники могут предложить свои идеи и проекты, направленные на совершенствование отечественного образования, широкое внедрение современных технологий и передовых форм обучения, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Также президент подчеркнул, что Пятигорск вновь становится центром притяжения для талантливой, энергичной, увлечённой избранным делом молодёжи – активистов Движения первых, преподавателей, наставников, специалистов по дошкольному образованию, студентов педагогических вузов и колледжей из России и других государств. Российский лидер выразил уверенность в том, что нынешний форум пройдёт в созидательном ключе, а инициативы участников будут востребованы. "Желаю вам всего самого доброго", - добавил он.

