https://ria.ru/20250810/putin-2034468031.html
Путин поприветствовал участников форума "Машук"
Путин поприветствовал участников форума "Машук" - РИА Новости, 10.08.2025
Путин поприветствовал участников форума "Машук"
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Всероссийского молодёжного образовательного форума "Машук", стартовавшего в... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T20:39:00+03:00
2025-08-10T20:39:00+03:00
2025-08-10T20:39:00+03:00
общество
россия
пятигорск
владимир путин
машук (форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Всероссийского молодёжного образовательного форума "Машук", стартовавшего в Пятигорске, отметив, что встречи с известными учёными, экспертами, ветеранами специальной военной операции предоставляют отличные возможности для профессионального и личностного роста, соответствущая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас на Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Машук", посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Насыщенная повестка форума, содержательные лекции, дискуссии, круглые столы, встречи с известными учёными, экспертами, ветеранами специальной военной операции, участниками программы "Время героев" и Всероссийского проекта служения "Твой герой" предоставляют вам отличные возможности для профессионального и личностного роста, творческого и духовно-нравственного развития, обмена опытом и лучшими практиками", - говорится в приветствии. Глава государства отметил, что в ходе этих мероприятий участники могут предложить свои идеи и проекты, направленные на совершенствование отечественного образования, широкое внедрение современных технологий и передовых форм обучения, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Также президент подчеркнул, что Пятигорск вновь становится центром притяжения для талантливой, энергичной, увлечённой избранным делом молодёжи – активистов Движения первых, преподавателей, наставников, специалистов по дошкольному образованию, студентов педагогических вузов и колледжей из России и других государств. Российский лидер выразил уверенность в том, что нынешний форум пройдёт в созидательном ключе, а инициативы участников будут востребованы. "Желаю вам всего самого доброго", - добавил он.
https://ria.ru/20250517/gosduma-2017628445.html
россия
пятигорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_397:0:2518:1591_1920x0_80_0_0_1e06f8a88b99be4ae08b2d17433d46f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, пятигорск, владимир путин, машук (форум)
Общество, Россия, Пятигорск, Владимир Путин, Машук (форум)
Путин поприветствовал участников форума "Машук"
Путин поприветствовал участников форума "Машук" в Пятигорске
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Всероссийского молодёжного образовательного форума "Машук", стартовавшего в Пятигорске, отметив, что встречи с известными учёными, экспертами, ветеранами специальной военной операции предоставляют отличные возможности для профессионального и личностного роста, соответствущая телеграмма опубликована на сайте
Кремля.
"Приветствую вас на Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Машук", посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Насыщенная повестка форума, содержательные лекции, дискуссии, круглые столы, встречи с известными учёными, экспертами, ветеранами специальной военной операции, участниками программы "Время героев" и Всероссийского проекта служения "Твой герой" предоставляют вам отличные возможности для профессионального и личностного роста, творческого и духовно-нравственного развития, обмена опытом и лучшими практиками", - говорится в приветствии.
Глава государства отметил, что в ходе этих мероприятий участники могут предложить свои идеи и проекты, направленные на совершенствование отечественного образования, широкое внедрение современных технологий и передовых форм обучения, патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Также президент подчеркнул, что Пятигорск
вновь становится центром притяжения для талантливой, энергичной, увлечённой избранным делом молодёжи – активистов Движения первых, преподавателей, наставников, специалистов по дошкольному образованию, студентов педагогических вузов и колледжей из России
и других государств.
Российский лидер выразил уверенность в том, что нынешний форум пройдёт в созидательном ключе, а инициативы участников будут востребованы.
"Желаю вам всего самого доброго", - добавил он.