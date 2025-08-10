https://ria.ru/20250810/protest-2034431653.html

В Молдавии оппозиция потребовала прекратить репрессии и освободить Гуцул

В Молдавии оппозиция потребовала прекратить репрессии и освободить Гуцул

В Молдавии оппозиция потребовала прекратить репрессии и освободить Гуцул

2025-08-10

Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул и блока "Победа" Евгении Гуцул требуют от власти Молдавии прекратить репрессии против оппозиции, заявил депутат...

КИШИНЕВ, 10 авг - РИА Новости. Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул и блока "Победа" Евгении Гуцул требуют от власти Молдавии прекратить репрессии против оппозиции, заявил депутат политсилы Александр Суходольский. Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Активистка блока "Победа" Поапан была приговорена по этому же делу на 6 лет. Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Сторонники Гуцул намерены устраивать ежедневные акции в ее поддержку, очередная из них проходит на воскресенье. "Евгения Гуцул стала символом сопротивления беззаконию, которое правящий режим партии "Действие и солидарность" пытается узаконить. Мы требуем: прекратить политические репрессии, освободить Евгению Гуцул, обеспечить честные и прозрачные выборы! ПДС думает, что, убрав оппозицию, они удержатся у власти. Но история учит: чем сильнее давление, тем громче народный голос", - заявил Суходольский на протесте. Он отметил, что власти Молдавии обещали жителям страны демократию, свободу слова, честные выборы. "Что мы получили на деле? Запугивания, преследования оппозиции, закрытие СМИ, политические аресты и суды по заказу власти. Их "правосудие" — это инструмент подавления, их "реформы" — это путь к авторитаризму. Впереди парламентские выборы, и власть боится честной борьбы. Боится, что народ скажет им правду в глаза и выгонит с позором из кабинетов. Поэтому они и разгоняют митинги, и фабрикуют дела, и закрывают рты журналистам", - подчеркнул депутат. Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

