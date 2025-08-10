https://ria.ru/20250810/prizyv-2034386251.html
В Польше выступили с внезапным призывом к Трампу из-за встречи с Путиным
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Европейские лидеры вместе с Владимиром Зеленским витают в облаках, не признавая реальности конфликта, они только мешают переговорам, заявил польский политолог Адам Виломский в соцсети X."Великобритания, Франция, Германия и Украина выдвинули альтернативный план прекращения конфликта. Если не смотреть сводки с фронта и изучить только предложенный план, то можно подумать, что Украина если уже не победила, то явно не проиграла <…> Трампу следует разогнать западных лидеров и договориться с Путиным, не обращая внимания на европейский кружок", — написал он.Аналитик подчеркнул, что так называемый европейский план не представляет ничего кроме витания в облаках и отказа от признания реальности.New York Times ранее сообщила, что Европа и Киев требуют от США гарантий безопасности в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине, а также настаивают, чтобы для страны сохранилась возможность членства в НАТО.В среду президент России Владимир Путин принял спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.В ночь на субботу Трамп объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.
