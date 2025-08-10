https://ria.ru/20250810/primore-2034404149.html
В Приморье возбудили дело после нападения с ножом на людей
2025-08-10T08:51:00+03:00
2025-08-10T08:51:00+03:00
2025-08-10T08:59:00+03:00
происшествия
россия
уссурийск
ВЛАДИВОСТОК, 10 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту нападения с ножом на граждан в Уссурийске, где пострадали четыре человека, сообщает УВМД России по Приморью. Отмечается, что в ходе драки один из мужчин нанес оппонентам ранения предметом, похожим на нож. В результате инцидента трое молодых людей в возрасте 18, 21 и 22 лет и 29-летняя девушка получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены сотрудниками скорой помощи в городскую больницу. Полиция разыскивает злоумышленника. "Дознавателем ОМВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия)", - говорится в сообщении.
россия
уссурийск
Новости
ru-RU
