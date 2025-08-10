Рейтинг@Mail.ru
В Приморье возбудили дело после нападения с ножом на людей - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:51 10.08.2025 (обновлено: 08:59 10.08.2025)
https://ria.ru/20250810/primore-2034404149.html
В Приморье возбудили дело после нападения с ножом на людей
В Приморье возбудили дело после нападения с ножом на людей - РИА Новости, 10.08.2025
В Приморье возбудили дело после нападения с ножом на людей
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту нападения с ножом на граждан в Уссурийске, где пострадали четыре человека, сообщает УВМД России по... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T08:51:00+03:00
2025-08-10T08:59:00+03:00
происшествия
россия
уссурийск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 10 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту нападения с ножом на граждан в Уссурийске, где пострадали четыре человека, сообщает УВМД России по Приморью. Отмечается, что в ходе драки один из мужчин нанес оппонентам ранения предметом, похожим на нож. В результате инцидента трое молодых людей в возрасте 18, 21 и 22 лет и 29-летняя девушка получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены сотрудниками скорой помощи в городскую больницу. Полиция разыскивает злоумышленника. "Дознавателем ОМВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250810/habarovsk-2034401519.html
россия
уссурийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, уссурийск
Происшествия, Россия, Уссурийск
В Приморье возбудили дело после нападения с ножом на людей

В Уссурийске полиция возбудила дело по факту нападения с ножом на граждан

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 10 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту нападения с ножом на граждан в Уссурийске, где пострадали четыре человека, сообщает УВМД России по Приморью.
Отмечается, что в ходе драки один из мужчин нанес оппонентам ранения предметом, похожим на нож. В результате инцидента трое молодых людей в возрасте 18, 21 и 22 лет и 29-летняя девушка получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены сотрудниками скорой помощи в городскую больницу. Полиция разыскивает злоумышленника.
"Дознавателем ОМВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия)", - говорится в сообщении.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
В Хабаровске из-за поджога сгорели три автомобиля
08:21
 
ПроисшествияРоссияУссурийск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала