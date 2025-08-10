В Ялтинском горно-лесном заповеднике после удара молнии вспыхнул пожар
Смотровая площадка в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Архивное фото
Над Ялтой из-за удара молнии загорелся горно-лесной заповедник
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Пожар в горно-лесном заповеднике над Ялтой произошел в результате удара молнии в дерево во время грозы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФГБУ "Заповедный Крым", в ведении которого находится заповедник.
Пожар произошел утром в субботу на территории Ялтинского горно-лесного заповедника в труднодоступной местности, его тушили с применением авиации. Вечером того же дня пожар удалось локализовать на площади 2 гектара, он был ликвидирован в воскресенье.
"Наши сотрудники обследовали очаг возгорания, это была молния, которая вечером накануне (в пятницу - ред.) попала в дерево, оно тлело долгое время изнутри, и ничего не было видно и примерно к 8.30 субботы огонь перешел на сухую лесную подстилку, спровоцировав пожар" , - рассказали в пресс-службе.
Из-за жаркой засушливой погоды в Крыму ограничено посещение лесов и запрещено разведение открытого огня и костров. Проводятся рейды, нарушители штрафуются.
