В Ялтинском горно-лесном заповеднике после удара молнии вспыхнул пожар

2025-08-10T14:26:00+03:00

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Пожар в горно-лесном заповеднике над Ялтой произошел в результате удара молнии в дерево во время грозы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФГБУ "Заповедный Крым", в ведении которого находится заповедник. Пожар произошел утром в субботу на территории Ялтинского горно-лесного заповедника в труднодоступной местности, его тушили с применением авиации. Вечером того же дня пожар удалось локализовать на площади 2 гектара, он был ликвидирован в воскресенье. "Наши сотрудники обследовали очаг возгорания, это была молния, которая вечером накануне (в пятницу - ред.) попала в дерево, оно тлело долгое время изнутри, и ничего не было видно и примерно к 8.30 субботы огонь перешел на сухую лесную подстилку, спровоцировав пожар" , - рассказали в пресс-службе. Из-за жаркой засушливой погоды в Крыму ограничено посещение лесов и запрещено разведение открытого огня и костров. Проводятся рейды, нарушители штрафуются.

