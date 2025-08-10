https://ria.ru/20250810/pozhar-2034429050.html

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Пожар в горно-лесном заповеднике над Ялтой ликвидирован днем в воскресенье на площади два гектара, вертолеты совершили 20 сбросов воды, сообщили в ГУМЧС республики Крым. Пожар произошел утром в субботу на территории Ялтинского горно-лесного заповедника в труднодоступной местности, его тушат с применением авиации, сообщили ранее в пресс-службе "Заповедного Крыма", в ведении которого находится заповедник. Вечером того же дня пожар удалось локализовать на площади 2 гектара. "В 12.00 лесной пожар в МО Ялта, микрорайон Васильевка полностью ликвидирован на площади 2 гектара" , - заявили журналистам в ГУМЧС Крыма. К тушению привлечено более 170 человек и 48 единиц техники т авиация, было совершенно 20 сбросов воды вертолетами. В Крыму с весны установилась очень жаркая засушливая погода. Посещение лесов запрещено или ограничено.

