Рейтинг@Mail.ru
В Крыму потушили крупный пожар в заповеднике - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/pozhar-2034429050.html
В Крыму потушили крупный пожар в заповеднике
В Крыму потушили крупный пожар в заповеднике - РИА Новости, 10.08.2025
В Крыму потушили крупный пожар в заповеднике
Пожар в горно-лесном заповеднике над Ялтой ликвидирован днем в воскресенье на площади два гектара, вертолеты совершили 20 сбросов воды, сообщили в ГУМЧС... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T13:27:00+03:00
2025-08-10T13:27:00+03:00
происшествия
республика крым
ялта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023539589_0:111:1392:894_1920x0_80_0_0_9bd20e84cfeb45391fe9453c9526e916.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Пожар в горно-лесном заповеднике над Ялтой ликвидирован днем в воскресенье на площади два гектара, вертолеты совершили 20 сбросов воды, сообщили в ГУМЧС республики Крым. Пожар произошел утром в субботу на территории Ялтинского горно-лесного заповедника в труднодоступной местности, его тушат с применением авиации, сообщили ранее в пресс-службе "Заповедного Крыма", в ведении которого находится заповедник. Вечером того же дня пожар удалось локализовать на площади 2 гектара. "В 12.00 лесной пожар в МО Ялта, микрорайон Васильевка полностью ликвидирован на площади 2 гектара" , - заявили журналистам в ГУМЧС Крыма. К тушению привлечено более 170 человек и 48 единиц техники т авиация, было совершенно 20 сбросов воды вертолетами. В Крыму с весны установилась очень жаркая засушливая погода. Посещение лесов запрещено или ограничено.
https://ria.ru/20250809/cheboksary-2034313027.html
https://ria.ru/20250806/frantsiya-2033740824.html
республика крым
ялта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023539589_26:0:1366:1005_1920x0_80_0_0_3948eb3449792a2e3a7135534422ae49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика крым, ялта
Происшествия, Республика Крым, Ялта
В Крыму потушили крупный пожар в заповеднике

В Крыму потушили крупный пожар в горно-лесном заповеднике

© РИА Новости / Алексей Зарецкий | Перейти в медиабанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Алексей Зарецкий
Перейти в медиабанк
Лесной пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Пожар в горно-лесном заповеднике над Ялтой ликвидирован днем в воскресенье на площади два гектара, вертолеты совершили 20 сбросов воды, сообщили в ГУМЧС республики Крым.
Пожар произошел утром в субботу на территории Ялтинского горно-лесного заповедника в труднодоступной местности, его тушат с применением авиации, сообщили ранее в пресс-службе "Заповедного Крыма", в ведении которого находится заповедник. Вечером того же дня пожар удалось локализовать на площади 2 гектара.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
В Чебоксарах четверо детей пострадали при пожаре
Вчера, 11:40
"В 12.00 лесной пожар в МО Ялта, микрорайон Васильевка полностью ликвидирован на площади 2 гектара" , - заявили журналистам в ГУМЧС Крыма.
К тушению привлечено более 170 человек и 48 единиц техники т авиация, было совершенно 20 сбросов воды вертолетами.
В Крыму с весны установилась очень жаркая засушливая погода. Посещение лесов запрещено или ограничено.
Лесной пожар в средиземноморском регионе Франции - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Лесной пожар на юге Франции стал самым крупным за последние 20 лет
6 августа, 15:51
 
ПроисшествияРеспублика КрымЯлта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала