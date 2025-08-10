https://ria.ru/20250810/pozhar-2034429050.html
В Крыму потушили крупный пожар в заповеднике
В Крыму потушили крупный пожар в заповеднике - РИА Новости, 10.08.2025
В Крыму потушили крупный пожар в заповеднике
Пожар в горно-лесном заповеднике над Ялтой ликвидирован днем в воскресенье на площади два гектара, вертолеты совершили 20 сбросов воды, сообщили в ГУМЧС... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T13:27:00+03:00
2025-08-10T13:27:00+03:00
2025-08-10T13:27:00+03:00
происшествия
республика крым
ялта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023539589_0:111:1392:894_1920x0_80_0_0_9bd20e84cfeb45391fe9453c9526e916.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Пожар в горно-лесном заповеднике над Ялтой ликвидирован днем в воскресенье на площади два гектара, вертолеты совершили 20 сбросов воды, сообщили в ГУМЧС республики Крым. Пожар произошел утром в субботу на территории Ялтинского горно-лесного заповедника в труднодоступной местности, его тушат с применением авиации, сообщили ранее в пресс-службе "Заповедного Крыма", в ведении которого находится заповедник. Вечером того же дня пожар удалось локализовать на площади 2 гектара. "В 12.00 лесной пожар в МО Ялта, микрорайон Васильевка полностью ликвидирован на площади 2 гектара" , - заявили журналистам в ГУМЧС Крыма. К тушению привлечено более 170 человек и 48 единиц техники т авиация, было совершенно 20 сбросов воды вертолетами. В Крыму с весны установилась очень жаркая засушливая погода. Посещение лесов запрещено или ограничено.
республика крым
ялта
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023539589_26:0:1366:1005_1920x0_80_0_0_3948eb3449792a2e3a7135534422ae49.jpg
