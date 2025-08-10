Поставки фармпродукции из США в Россию выросли в четыре раза
Поставки фармацевтической продукции из США в Россию в июне выросли в 4,3 раза
Лекарственные средства. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Поставки фармацевтической продукции из США в Россию в июне этого года взлетели более чем в четыре раза в годовом выражении, при этом самый большой рост показали медикаменты, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Всего в июне этого года Штаты экспортировали в Россию фармпродукции на 10,8 миллиона долларов. Это в 4,3 раза больше, чем в июне прошлого года и на 24% больше, чем в мае. При этом поставки по итогам января-июня выросли вдвое, по сравнению с таким же периодом прошлого года, и составили 109,8 миллиона долларов.
Больше всего Москва приобретала у Вашингтона медикаменты - на 9,9 миллиона долларов, вакцины, иммунные сыворотки и тому подобное - на 9,6 миллиона, а также различную медицинскую продукцию (материалы для пломб, швов, гели) - на 301 тысячу и перевязочные материалы - на 20 тысяч.
Сильнее всего за год выросли поставки медикаментов - в 6,7 раза и вакцин и иммунных сывороток - в 3,5 раза.
Самыми крупными покупателями американской фармпродукции в июне стали Германия (1,32 миллиарда долларов), Испания (1,02 миллиарда), Нидерланды (935,2 миллиона), Китай (640,3 миллиона) и Япония (637,4 миллиона).
Кроме того РФ приобретала у США некоторое медицинское оборудование. В частности, различные приборы и устройства - на 5,8 миллиона долларов - в 1,8 раза меньше, чем год назад. По большей части это была аппаратура для анестезии, магнитно-резонансные томографы и офтальмологические инструменты.
Также импортировалось рентгенологическое оборудование - на 1,9 миллиона долларов (рост в 1,7 раза) и ортопедические приспособления (костыли, бандажи, протезы и так далее) - на 1,7 миллиона (+20%).