Рейтинг@Mail.ru
Поставки фармпродукции из США в Россию выросли в четыре раза - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/postavki-2034440117.html
Поставки фармпродукции из США в Россию выросли в четыре раза
Поставки фармпродукции из США в Россию выросли в четыре раза - РИА Новости, 10.08.2025
Поставки фармпродукции из США в Россию выросли в четыре раза
Поставки фармацевтической продукции из США в Россию в июне этого года взлетели более чем в четыре раза в годовом выражении, при этом самый большой рост показали РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T15:28:00+03:00
2025-08-10T15:28:00+03:00
россия
сша
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137719/28/1377192863_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_c36f4ba9479a8ff2d746cac413043c39.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Поставки фармацевтической продукции из США в Россию в июне этого года взлетели более чем в четыре раза в годовом выражении, при этом самый большой рост показали медикаменты, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Всего в июне этого года Штаты экспортировали в Россию фармпродукции на 10,8 миллиона долларов. Это в 4,3 раза больше, чем в июне прошлого года и на 24% больше, чем в мае. При этом поставки по итогам января-июня выросли вдвое, по сравнению с таким же периодом прошлого года, и составили 109,8 миллиона долларов. Больше всего Москва приобретала у Вашингтона медикаменты - на 9,9 миллиона долларов, вакцины, иммунные сыворотки и тому подобное - на 9,6 миллиона, а также различную медицинскую продукцию (материалы для пломб, швов, гели) - на 301 тысячу и перевязочные материалы - на 20 тысяч. Сильнее всего за год выросли поставки медикаментов - в 6,7 раза и вакцин и иммунных сывороток - в 3,5 раза. Самыми крупными покупателями американской фармпродукции в июне стали Германия (1,32 миллиарда долларов), Испания (1,02 миллиарда), Нидерланды (935,2 миллиона), Китай (640,3 миллиона) и Япония (637,4 миллиона). Кроме того РФ приобретала у США некоторое медицинское оборудование. В частности, различные приборы и устройства - на 5,8 миллиона долларов - в 1,8 раза меньше, чем год назад. По большей части это была аппаратура для анестезии, магнитно-резонансные томографы и офтальмологические инструменты. Также импортировалось рентгенологическое оборудование - на 1,9 миллиона долларов (рост в 1,7 раза) и ортопедические приспособления (костыли, бандажи, протезы и так далее) - на 1,7 миллиона (+20%).
https://ria.ru/20250807/kvota-2033863870.html
https://ria.ru/20250808/poluprovodniki-2034144371.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137719/28/1377192863_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_2513ca0667ce24128b76609a9c786e97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, москва
Россия, США, Москва
Поставки фармпродукции из США в Россию выросли в четыре раза

Поставки фармацевтической продукции из США в Россию в июне выросли в 4,3 раза

© Fotolia / ridvanardaЛекарственные средства
Лекарственные средства - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© Fotolia / ridvanarda
Лекарственные средства. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Поставки фармацевтической продукции из США в Россию в июне этого года взлетели более чем в четыре раза в годовом выражении, при этом самый большой рост показали медикаменты, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Всего в июне этого года Штаты экспортировали в Россию фармпродукции на 10,8 миллиона долларов. Это в 4,3 раза больше, чем в июне прошлого года и на 24% больше, чем в мае. При этом поставки по итогам января-июня выросли вдвое, по сравнению с таким же периодом прошлого года, и составили 109,8 миллиона долларов.
Переработка металлолома - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Правительство увеличило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов
7 августа, 10:10
Больше всего Москва приобретала у Вашингтона медикаменты - на 9,9 миллиона долларов, вакцины, иммунные сыворотки и тому подобное - на 9,6 миллиона, а также различную медицинскую продукцию (материалы для пломб, швов, гели) - на 301 тысячу и перевязочные материалы - на 20 тысяч.
Сильнее всего за год выросли поставки медикаментов - в 6,7 раза и вакцин и иммунных сывороток - в 3,5 раза.
Самыми крупными покупателями американской фармпродукции в июне стали Германия (1,32 миллиарда долларов), Испания (1,02 миллиарда), Нидерланды (935,2 миллиона), Китай (640,3 миллиона) и Япония (637,4 миллиона).
Кроме того РФ приобретала у США некоторое медицинское оборудование. В частности, различные приборы и устройства - на 5,8 миллиона долларов - в 1,8 раза меньше, чем год назад. По большей части это была аппаратура для анестезии, магнитно-резонансные томографы и офтальмологические инструменты.
Также импортировалось рентгенологическое оборудование - на 1,9 миллиона долларов (рост в 1,7 раза) и ортопедические приспособления (костыли, бандажи, протезы и так далее) - на 1,7 миллиона (+20%).
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Пошлины Трампа на импорт чипов коснутся поставок на 63 миллиарда долларов
8 августа, 14:19
 
РоссияСШАМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала