В зеленоградской ветклинике впервые оказали помощь рыбе
13:01 10.08.2025 (обновлено: 14:41 10.08.2025)
В зеленоградской ветклинике впервые оказали помощь рыбе
В зеленоградской ветклинике впервые оказали помощь рыбе - РИА Новости, 10.08.2025
В зеленоградской ветклинике впервые оказали помощь рыбе
В зеленоградской ветеринарной клинике впервые оказали помощь рыбе, сообщается в Telegram-канале сети государственных ветклиник Москвы "Мосветобъединение". РИА Новости, 10.08.2025
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В зеленоградской ветеринарной клинике впервые оказали помощь рыбе, сообщается в Telegram-канале сети государственных ветклиник Москвы "Мосветобъединение". &quot;В зеленоградской ветклинике впервые оказали помощь рыбе. У бирюзовой акары возрастом примерно пять-семь лет начало расти образование на брюшке. За неделю оно быстро увеличилось, рыба стала плохо плавать и испытывать проблемы с дефекацией. Стал заметен риск разрыва опухоли&quot;, — говорится в заявлении.Уточняется, что питомцу провели ультразвуковое исследование и диагностировали кисту с геморрагическим транссудатом внутри. Хирург сделала пункцию и удалила содержимое новообразования. Подобных процедур в клинике еще не делали, но эксперимент прошел успешно: рыба снова нормально плавает и стала активной.Специалисты добавили, что акару поместят под наблюдение, так как возможны патологический процесс и повторное образование жидкости в кисте.
В зеленоградской ветклинике впервые оказали помощь рыбе

В зеленоградской ветклинике впервые оказали помощь рыбе с опухолью

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В зеленоградской ветеринарной клинике впервые оказали помощь рыбе, сообщается в Telegram-канале сети государственных ветклиник Москвы "Мосветобъединение".
"В зеленоградской ветклинике впервые оказали помощь рыбе. У бирюзовой акары возрастом примерно пять-семь лет начало расти образование на брюшке. За неделю оно быстро увеличилось, рыба стала плохо плавать и испытывать проблемы с дефекацией. Стал заметен риск разрыва опухоли", — говорится в заявлении.

Уточняется, что питомцу провели ультразвуковое исследование и диагностировали кисту с геморрагическим транссудатом внутри. Хирург сделала пункцию и удалила содержимое новообразования. Подобных процедур в клинике еще не делали, но эксперимент прошел успешно: рыба снова нормально плавает и стала активной.
Специалисты добавили, что акару поместят под наблюдение, так как возможны патологический процесс и повторное образование жидкости в кисте.
