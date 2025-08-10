https://ria.ru/20250810/pomosch-2034426868.html

В зеленоградской ветеринарной клинике впервые оказали помощь рыбе, сообщается в Telegram-канале сети государственных ветклиник Москвы "Мосветобъединение". РИА Новости, 10.08.2025

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В зеленоградской ветеринарной клинике впервые оказали помощь рыбе, сообщается в Telegram-канале сети государственных ветклиник Москвы "Мосветобъединение". "В зеленоградской ветклинике впервые оказали помощь рыбе. У бирюзовой акары возрастом примерно пять-семь лет начало расти образование на брюшке. За неделю оно быстро увеличилось, рыба стала плохо плавать и испытывать проблемы с дефекацией. Стал заметен риск разрыва опухоли", — говорится в заявлении.Уточняется, что питомцу провели ультразвуковое исследование и диагностировали кисту с геморрагическим транссудатом внутри. Хирург сделала пункцию и удалила содержимое новообразования. Подобных процедур в клинике еще не делали, но эксперимент прошел успешно: рыба снова нормально плавает и стала активной.Специалисты добавили, что акару поместят под наблюдение, так как возможны патологический процесс и повторное образование жидкости в кисте.

