В зеленоградской ветклинике впервые оказали помощь рыбе
2025-08-10T13:01:00+03:00
2025-08-10T13:01:00+03:00
2025-08-10T14:41:00+03:00
хорошие новости
зеленоград
москва
россия
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В зеленоградской ветеринарной клинике впервые оказали помощь рыбе, сообщается в Telegram-канале сети государственных ветклиник Москвы "Мосветобъединение". "В зеленоградской ветклинике впервые оказали помощь рыбе. У бирюзовой акары возрастом примерно пять-семь лет начало расти образование на брюшке. За неделю оно быстро увеличилось, рыба стала плохо плавать и испытывать проблемы с дефекацией. Стал заметен риск разрыва опухоли", — говорится в заявлении.Уточняется, что питомцу провели ультразвуковое исследование и диагностировали кисту с геморрагическим транссудатом внутри. Хирург сделала пункцию и удалила содержимое новообразования. Подобных процедур в клинике еще не делали, но эксперимент прошел успешно: рыба снова нормально плавает и стала активной.Специалисты добавили, что акару поместят под наблюдение, так как возможны патологический процесс и повторное образование жидкости в кисте.
зеленоград
москва
россия
