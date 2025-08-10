https://ria.ru/20250810/pensiya-2034262578.html
Назван способ получить максимальную пенсию после увольнения
Назван способ получить максимальную пенсию после увольнения
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Для получения максимальной пенсии после увольнения необходимо соблюсти ряд условий, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.Так, лучше уволиться в конце календарного месяца — в этом случае он весь засчитывается, как рабочий, и переход на повышенную пенсию с учетом всех индексаций осуществляется быстрее.“Кроме того, если на предприятии предусмотрены премии, сезонные надбавки или другие выплаты, уход с работы в последние дни месяца помогает сохранить право на их получение", — объясняет юрист.Перерасчет пенсии после увольнения осуществляется автоматически — никуда обращаться не нужно. Если пенсионер снова устроится на работу, повышенная пенсия за ним сохранится. Главное, чтобы перерыв был не менее одного месяца, иначе в Социальном фонде не успеет появиться запись о выходе на пенсию.
