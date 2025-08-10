Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказала, нужно ли менять паспорт при изменениях во внешности - РИА Новости, 10.08.2025
03:53 10.08.2025
Юрист рассказала, нужно ли менять паспорт при изменениях во внешности
Юрист рассказала, нужно ли менять паспорт при изменениях во внешности - РИА Новости, 10.08.2025
Юрист рассказала, нужно ли менять паспорт при изменениях во внешности
Необходимо заменить паспорт, если внешность гражданина существенно изменилась из-за болезни или хирургического вмешательства, рассказала РИА Новости член... РИА Новости, 10.08.2025
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Необходимо заменить паспорт, если внешность гражданина существенно изменилась из-за болезни или хирургического вмешательства, рассказала РИА Новости член ассоциации юристов России Валерия Стародубова. "Основания для замены паспорта установлены Федеральным законом от 28.04.2023 № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" и положением о паспорте гражданина Российской Федерации, образца и описания бланка паспорта гражданина Российской Федерации, утвержденным постановлением правительства РФ от 23.12.2023 № 2267. Согласно вышеуказанным нормативно-правовым актам, существенное изменение внешности является основанием для замены паспорта". - рассказала юрист. Юрист отметила, что к существенным изменениям внешности относятся изменения, возникшие из-за перенесенного заболевания либо медицинского вмешательства, например, если гражданин сделал пластическую операцию.
общество, россия
Общество, Россия
Юрист рассказала, нужно ли менять паспорт при изменениях во внешности

При изменениях внешности после болезни или операции надо поменять паспорт

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Необходимо заменить паспорт, если внешность гражданина существенно изменилась из-за болезни или хирургического вмешательства, рассказала РИА Новости член ассоциации юристов России Валерия Стародубова.
"Основания для замены паспорта установлены Федеральным законом от 28.04.2023 № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" и положением о паспорте гражданина Российской Федерации, образца и описания бланка паспорта гражданина Российской Федерации, утвержденным постановлением правительства РФ от 23.12.2023 № 2267. Согласно вышеуказанным нормативно-правовым актам, существенное изменение внешности является основанием для замены паспорта". - рассказала юрист.
Юрист отметила, что к существенным изменениям внешности относятся изменения, возникшие из-за перенесенного заболевания либо медицинского вмешательства, например, если гражданин сделал пластическую операцию.
