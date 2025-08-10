https://ria.ru/20250810/pasport-2034389448.html
Юрист рассказала, нужно ли менять паспорт при изменениях во внешности
Юрист рассказала, нужно ли менять паспорт при изменениях во внешности
общество
россия
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Необходимо заменить паспорт, если внешность гражданина существенно изменилась из-за болезни или хирургического вмешательства, рассказала РИА Новости член ассоциации юристов России Валерия Стародубова. "Основания для замены паспорта установлены Федеральным законом от 28.04.2023 № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" и положением о паспорте гражданина Российской Федерации, образца и описания бланка паспорта гражданина Российской Федерации, утвержденным постановлением правительства РФ от 23.12.2023 № 2267. Согласно вышеуказанным нормативно-правовым актам, существенное изменение внешности является основанием для замены паспорта". - рассказала юрист. Юрист отметила, что к существенным изменениям внешности относятся изменения, возникшие из-за перенесенного заболевания либо медицинского вмешательства, например, если гражданин сделал пластическую операцию.
россия
