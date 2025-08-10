Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о тайном британском плане решения палестинского вопроса - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/palestina-2034425794.html
СМИ сообщили о тайном британском плане решения палестинского вопроса
СМИ сообщили о тайном британском плане решения палестинского вопроса - РИА Новости, 10.08.2025
СМИ сообщили о тайном британском плане решения палестинского вопроса
Британские чиновники на протяжении полугода тайно разрабатывали план для решения палестинского вопроса, советник британского премьера Кира Стармера по вопросам... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T12:53:00+03:00
2025-08-10T12:53:00+03:00
палестина
кир стармер
оон
в мире
лондон
нью-йорк (город)
махмуд аббас
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033621289_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_88df0cac493cf4f9b23ce0c11d441ad9.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Британские чиновники на протяжении полугода тайно разрабатывали план для решения палестинского вопроса, советник британского премьера Кира Стармера по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл уже поделился им с союзниками Лондона, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. По данным газеты, Пауэлл начал распространять среди союзников британский план за день до конференции в Нью-Йорке по палестино-израильскому урегулированию, которая прошла 30 июля. "Ключевой частью дипломатических усилий стал план из восьми пунктов, тайно разработанный британскими чиновниками за последние шесть месяцев и распространенный среди европейцев 29 июля Джонатаном Пауэллом", - говорится в сообщении. Как сообщили газете неназванные европейские чиновники, в плане содержался призыв к созданию в Газе технократического палестинского правительства, связанного с реформированной палестинской администрацией, а также международных сил безопасности. Кроме того, согласно чиновникам, в плане также упоминался полный вывод Израилем войск, возглавляемый США контроль за соблюдением режима прекращения огня и, в конечном итоге, создание двух независимых государств. Тридцатого июля в Нью-Йорке под совместным председательством Саудовской Аравии и Франции прошла международная конференция по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. В итоговом заявлении - Нью-йоркской декларации - участники договорились о необходимости шагов, связанных с конкретными сроками, в рамках реализации концепции двух государств. Стороны также подтвердили приверженность прекращению войны в секторе Газа и стремление к справедливому, мирному и устойчивому урегулированию палестино-израильского конфликта, обеспечивающему лучшее будущее для народов региона. Французский президент Эммануэль Макрон 24 июля объявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Он сообщил, что направил письмо с обязательством это сделать лидеру Палестинской администрации Махмуду Аббасу. Во вторник в канцелярии премьера Британии Кира Стармера заявили, что Лондон признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения "ужасающей" ситуации в полуэксклаве. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20250808/gaza-2034087604.html
https://ria.ru/20250810/golod-2034416427.html
палестина
лондон
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033621289_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2f090869ecded664c3431a620700fced.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
палестина, кир стармер, оон, в мире, лондон, нью-йорк (город), махмуд аббас, эммануэль макрон
Палестина, Кир Стармер, ООН, В мире, Лондон, Нью-Йорк (город), Махмуд Аббас, Эммануэль Макрон
СМИ сообщили о тайном британском плане решения палестинского вопроса

NYT: Лондон полгода тайно разрабатывал план решения палестинского вопроса

© AP Photo / Mariam DaggaЖители Газы
Жители Газы - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Mariam Dagga
Жители Газы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Британские чиновники на протяжении полугода тайно разрабатывали план для решения палестинского вопроса, советник британского премьера Кира Стармера по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл уже поделился им с союзниками Лондона, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
По данным газеты, Пауэлл начал распространять среди союзников британский план за день до конференции в Нью-Йорке по палестино-израильскому урегулированию, которая прошла 30 июля.
Палестинцы осматривают место, пострадавшее от израильской бомбардировки, в Хан-Юнисе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Глава УВКПЧ ООН призвал остановить захват сектора Газа Израилем
8 августа, 10:18
"Ключевой частью дипломатических усилий стал план из восьми пунктов, тайно разработанный британскими чиновниками за последние шесть месяцев и распространенный среди европейцев 29 июля Джонатаном Пауэллом", - говорится в сообщении.
Как сообщили газете неназванные европейские чиновники, в плане содержался призыв к созданию в Газе технократического палестинского правительства, связанного с реформированной палестинской администрацией, а также международных сил безопасности. Кроме того, согласно чиновникам, в плане также упоминался полный вывод Израилем войск, возглавляемый США контроль за соблюдением режима прекращения огня и, в конечном итоге, создание двух независимых государств.
Тридцатого июля в Нью-Йорке под совместным председательством Саудовской Аравии и Франции прошла международная конференция по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. В итоговом заявлении - Нью-йоркской декларации - участники договорились о необходимости шагов, связанных с конкретными сроками, в рамках реализации концепции двух государств. Стороны также подтвердили приверженность прекращению войны в секторе Газа и стремление к справедливому, мирному и устойчивому урегулированию палестино-израильского конфликта, обеспечивающему лучшее будущее для народов региона.
Французский президент Эммануэль Макрон 24 июля объявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Он сообщил, что направил письмо с обязательством это сделать лидеру Палестинской администрации Махмуду Аббасу. Во вторник в канцелярии премьера Британии Кира Стармера заявили, что Лондон признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения "ужасающей" ситуации в полуэксклаве.
Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Женщина с сыновьями, страдающими от недоедания, в одной из больниц Газы - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Число погибших от голода в секторе Газа достигло 217 человек
11:10
 
ПалестинаКир СтармерООНВ миреЛондонНью-Йорк (город)Махмуд АббасЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала