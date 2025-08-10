https://ria.ru/20250810/otkaz-2034436644.html
Актриса Эмма Томпсон рассказала, как однажды отказала Трампу
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Британская актриса Эмма Томпсон рассказала, как однажды отказала будущему президенту США Дональду Трампу в свидании. По данным газеты Telegraph, во время съёмок актрисы в фильме "Основные цвета", который вышел в 1998 году, Трамп позвонил ей и пригласил на свидание. "Он сказал: "Привет, это Дональд Трамп". Я подумала, что это шутка, и спросила: "Чем я могу вам помочь?". Затем он сказал: "Я бы очень хотел, чтобы вы остановились в одном из моих прекрасных мест. Может быть, мы могли бы поужинать". Я сказала: "Что ж, это очень мило. Спасибо большое. Я вам перезвоню", - приводит газета слова Томпсон. Актриса отметила, что именно в тот день было принято судебное решение о расторжении её брака с актёром Кеннетом Браном, и предположила, что у Трампа есть "люди, которые ищут подходящих партнёров" для него. "Я могла бы пойти на свидание с Дональдом Трампом, и тогда мне было бы что рассказать. Я могла бы изменить ход американской истории", - добавила Томпсон.
