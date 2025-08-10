Рейтинг@Mail.ru
У России есть не только "Орешник", заявил Рябков - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 10.08.2025 (обновлено: 14:09 10.08.2025)
https://ria.ru/20250810/oreshnik-2034425147.html
У России есть не только "Орешник", заявил Рябков
У России есть не только "Орешник", заявил Рябков - РИА Новости, 10.08.2025
У России есть не только "Орешник", заявил Рябков
У России есть не только комплекс "Орешник", но и другие новейшие вооружения, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T12:46:00+03:00
2025-08-10T14:09:00+03:00
россия
сергей рябков
безопасность
днепропетровск
владимир путин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_429ce83f0dae2d92a3fc4abb08ca3828.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. У России есть не только комплекс "Орешник", но и другие новейшие вооружения, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 1"."Орешник" — да. Но есть и другое. Так что времени мы не теряли. Я не могу называть то, что мне не положено называть. Но есть", — сказал он.Россия 21 ноября прошлого года поразила крупный объект украинского ВПК в Днепропетровске, таким образом испытав систему средней дальности "Орешник". При групповом применении удар с помощью этого комплекса сопоставим с использованием ядерного оружия, но при этом он не считается ОМУ.На минувшей неделе Владимир Путин сообщил, что первую серийную ракету "Орешник" произвели и поставили в войска. Кроме того, в конце 2024-го президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил разместить этот комплекс на территории республики. Военные специалисты двух стран уже выбрали позиции для его установки, ведется подготовка, завершение которой запланировано на конец года.
https://ria.ru/20250801/ugrozy-2032895582.html
россия
днепропетровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fd9932d3d7700ad14dc2feb497746c34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей рябков, безопасность, днепропетровск, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Сергей Рябков, Безопасность, Днепропетровск, Владимир Путин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
У России есть не только "Орешник", заявил Рябков

Рябков заявил, что у РФ есть и другое новейшее вооружение помимо "Орешника"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. У России есть не только комплекс "Орешник", но и другие новейшие вооружения, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 1".
"Орешник" — да. Но есть и другое. Так что времени мы не теряли. Я не могу называть то, что мне не положено называть. Но есть", — сказал он.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Аналитик: производство "Орешника" позволит нивелировать угрозы от ЕС и НАТО
1 августа, 18:14
Россия 21 ноября прошлого года поразила крупный объект украинского ВПК в Днепропетровске, таким образом испытав систему средней дальности "Орешник". При групповом применении удар с помощью этого комплекса сопоставим с использованием ядерного оружия, но при этом он не считается ОМУ.
На минувшей неделе Владимир Путин сообщил, что первую серийную ракету "Орешник" произвели и поставили в войска.
Кроме того, в конце 2024-го президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил разместить этот комплекс на территории республики. Военные специалисты двух стран уже выбрали позиции для его установки, ведется подготовка, завершение которой запланировано на конец года.
Новейшая российская ракета Орешник
11 декабря 2024, 17:26
Инфографика
Новейшая российская ракета "Орешник"Посмотреть
 
РоссияСергей РябковБезопасностьДнепропетровскВладимир ПутинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала