В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотников
2025-08-10T21:39:00+03:00
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщает правительство региона. "Оперативный штаб. Ивановская область: в регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку", - говорится в сообщении регионального правительства в Telegram-канале.
