В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 10.08.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

ивановская область

украина

вооруженные силы украины

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщает правительство региона. "Оперативный штаб. Ивановская область: в регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку", - говорится в сообщении регионального правительства в Telegram-канале.

