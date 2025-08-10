https://ria.ru/20250810/opasnost-2034445589.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 10.08.2025

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетную опасность отменили на территории всей Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 10.08.2025

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на территории всей Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Опасность была объявлена в 15.25 мск и продлилась почти час.

