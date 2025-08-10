Рейтинг@Mail.ru
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/opasnost-2034445589.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 10.08.2025
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили на территории всей Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T16:26:00+03:00
2025-08-10T16:26:00+03:00
безопасность
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011290625_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_396b256511e5fab912886f6ec91c5027.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на территории всей Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Опасность была объявлена в 15.25 мск и продлилась почти час.
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011290625_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b16c8c03dcb3261d4fd51d250c611bde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, курская область
Безопасность, Курская область
В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность спустя почти час

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЖители квартиры, поврежденной в результате обстрела Курска беспилотниками ВСУ
Жители квартиры, поврежденной в результате обстрела Курска беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Жители квартиры, поврежденной в результате обстрела Курска беспилотниками ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на территории всей Курской области, сообщили в оперативном штабе региона.
"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Опасность была объявлена в 15.25 мск и продлилась почти час.
 
БезопасностьКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала