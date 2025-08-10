https://ria.ru/20250810/opasnost-2034401186.html
В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность
Беспилотная опасность отменена на территории Краснодарского края спустя почти двое суток, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 10.08.2025
КРАСНОДАР, 10 авг – РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Краснодарского края спустя почти двое суток, сообщается в приложении МЧС России. "В Краснодарском крае отбой беспилотной опасности", - говорится в сообщении. Беспилотная опасность в крае была объявлена в пятницу, 8 августа, в 10.27 мск. Она продлилась 43 часа 43 минуты.
