В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, сообщается в ГУ МЧС РФ по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T07:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, сообщается в ГУ МЧС РФ по региону в Telegram-канале. "Ракетная опасность в Курской области, 07.41! По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место", - говорится в сообщении ведомства.

курская область

россия

