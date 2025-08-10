https://ria.ru/20250810/opasnost-2034399243.html
В Курской области объявили ракетную опасность
специальная военная операция на украине
курская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, сообщается в ГУ МЧС РФ по региону в Telegram-канале. "Ракетная опасность в Курской области, 07.41! По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место", - говорится в сообщении ведомства.
курская область
россия
