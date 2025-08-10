https://ria.ru/20250810/opasnost-2034397003.html
В Пензенской области отменили беспилотную опасность
В Пензенской области отменили беспилотную опасность
В Пензенской области отменили беспилотную опасность
Беспилотную опасность отменили в Пензенской области, сообщает губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Беспилотную опасность отменили в Пензенской области, сообщает губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. Опасность была объявлена в 1.04 мск, она длилась более 4,5 часов. "На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал губернатор.
В Пензенской области отменили беспилотную опасность
