В Пензенской области отменили беспилотную опасность

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Беспилотную опасность отменили в Пензенской области, сообщает губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. Опасность была объявлена в 1.04 мск, она длилась более 4,5 часов. "На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал губернатор.

Дарья Буймова

