В белгородском селе при обстреле погибла женщина
В белгородском селе при обстреле погибла женщина - РИА Новости, 10.08.2025
В белгородском селе при обстреле погибла женщина
ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области, в результате прямого попадания снаряда в надворную постройку погибла женщина, сообщил губернатор... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T13:30:00+03:00
2025-08-10T13:30:00+03:00
2025-08-10T13:31:00+03:00
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
БЕЛГОРОД, 10 авг - РИА Новости. ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области, в результате прямого попадания снаряда в надворную постройку погибла женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Село Новая Таволжанка Шебекинского округа попало под обстрел. Вследствие прямого попадания снаряда в надворную постройку женщина скончалась на месте. Сложно подобрать слова утешения тем, кто потерял своих родных... Выражаю искренние слова соболезнования семье погибшей", - написал Гладков в Telegram-канале.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов.
белгородская область
В белгородском селе при обстреле погибла женщина
