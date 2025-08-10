В белгородском селе при обстреле погибла женщина

https://ria.ru/20250810/obstrel-2034429574.html

БЕЛГОРОД, 10 авг - РИА Новости. ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области, в результате прямого попадания снаряда в надворную постройку погибла женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Село Новая Таволжанка Шебекинского округа попало под обстрел. Вследствие прямого попадания снаряда в надворную постройку женщина скончалась на месте. Сложно подобрать слова утешения тем, кто потерял своих родных... Выражаю искренние слова соболезнования семье погибшей", - написал Гладков в Telegram-канале.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов.

