Рейтинг@Mail.ru
В Нигерии бандиты убили 13 членов сил безопасности, устроив засаду - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:02 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/nigerija-2034460391.html
В Нигерии бандиты убили 13 членов сил безопасности, устроив засаду
В Нигерии бандиты убили 13 членов сил безопасности, устроив засаду - РИА Новости, 10.08.2025
В Нигерии бандиты убили 13 членов сил безопасности, устроив засаду
Вооруженные люди в штате Замфара на северо-западе Нигерии убили 11 членов формирований самообороны и двоих полицейских, устроив засаду, передает агентство Франс РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T19:02:00+03:00
2025-08-10T19:02:00+03:00
в мире
нигерия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148470/51/1484705180_0:218:4288:2630_1920x0_80_0_0_b3dd744ff0952b447b4d444757227a2b.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Вооруженные люди в штате Замфара на северо-западе Нигерии убили 11 членов формирований самообороны и двоих полицейских, устроив засаду, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местного законодателя Хамису Фару. Как отмечается, большое число вооруженных людей напало на деревню Адабка в округе Буккуюм штата в пятницу и похитило несколько жителей. Они устроили засаду и открыли огонь по силовикам, преследовавшим их с целью освободить похищенных, указывает агентство. "Бандиты убили 13 человек из засады, в том числе 11 дружинников и двоих полицейских", - приводит агентство в воскресенье слова Фару. Отдаленные сельские районы штата Замфара часто страдают от насилия банд, которые похищают людей с целью выкупа и грабят деревни.
https://ria.ru/20250420/chislo-2012339015.html
нигерия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148470/51/1484705180_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_90c8012291552290474b4f7e629c0253.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигерия
В мире, Нигерия
В Нигерии бандиты убили 13 членов сил безопасности, устроив засаду

AFP: в Нигерии вооруженные люди убили 11 членов самообороны и двоих полицейских

© AP Photo / Olamikan GbemigaПолиция Нигерии
Полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Olamikan Gbemiga
Полиция Нигерии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Вооруженные люди в штате Замфара на северо-западе Нигерии убили 11 членов формирований самообороны и двоих полицейских, устроив засаду, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местного законодателя Хамису Фару.
Как отмечается, большое число вооруженных людей напало на деревню Адабка в округе Буккуюм штата в пятницу и похитило несколько жителей. Они устроили засаду и открыли огонь по силовикам, преследовавшим их с целью освободить похищенных, указывает агентство.
«
"Бандиты убили 13 человек из засады, в том числе 11 дружинников и двоих полицейских", - приводит агентство в воскресенье слова Фару.
Отдаленные сельские районы штата Замфара часто страдают от насилия банд, которые похищают людей с целью выкупа и грабят деревни.
Вооружённые силы Нигерии - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Число жертв нападения боевиков в Нигерии возросло до 56 человек
20 апреля, 02:08
 
В миреНигерия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала