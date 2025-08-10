https://ria.ru/20250810/nigerija-2034460391.html
В Нигерии бандиты убили 13 членов сил безопасности, устроив засаду
В Нигерии бандиты убили 13 членов сил безопасности, устроив засаду
Вооруженные люди в штате Замфара на северо-западе Нигерии убили 11 членов формирований самообороны и двоих полицейских, устроив засаду, передает агентство Франс РИА Новости, 10.08.2025
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Вооруженные люди в штате Замфара на северо-западе Нигерии убили 11 членов формирований самообороны и двоих полицейских, устроив засаду, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местного законодателя Хамису Фару. Как отмечается, большое число вооруженных людей напало на деревню Адабка в округе Буккуюм штата в пятницу и похитило несколько жителей. Они устроили засаду и открыли огонь по силовикам, преследовавшим их с целью освободить похищенных, указывает агентство. "Бандиты убили 13 человек из засады, в том числе 11 дружинников и двоих полицейских", - приводит агентство в воскресенье слова Фару. Отдаленные сельские районы штата Замфара часто страдают от насилия банд, которые похищают людей с целью выкупа и грабят деревни.
в мире, нигерия
