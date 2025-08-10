https://ria.ru/20250810/neyroseti-2034384716.html

Нейросеть дала пенсионеру совет, приведший к психическому заболеванию

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Пенсионер спросил у нейросети, как составить диету без соли, и попал в психиатрическую больницу, выяснили ученые из Университета Вашингтона, своими выводами они поделились в журнале Annals of Internal Medicine."60-летний мужчина, не имевший в прошлом психиатрических заболеваний, обратился в отделение неотложной помощи, выразив беспокойство по поводу того, что сосед травит его. <…> При поступлении пациент рассказал, что соблюдал сложную диету и сам дистиллировал воду дома. В больнице отметили, что он испытывал сильную жажду, но параноидально относился к воде, которую ему предлагали", — говорится в материале.При этом, как подчеркивают исследователи, эту диету ему посоветовала нейросеть, пояснив, что хлорид натрия якобы можно заменить бромидом."Судя по хронологии этого случая, пациент консультировался с ChatGPT 3.5 или с ChatGPT 4.0 по вопросу, как он может исключить хлорид из своего рациона", — отметили авторы статьи.Прием бромида может привести к бромизму — хроническому отравлению соединениями брома, которое проявляется кожными высыпаниями, вялостью, нарушением памяти и другими неврологическими расстройствами.

