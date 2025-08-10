Рейтинг@Mail.ru
Нейросеть дала пенсионеру совет, приведший к психическому заболеванию - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
02:08 10.08.2025 (обновлено: 11:54 10.08.2025)
https://ria.ru/20250810/neyroseti-2034384716.html
Нейросеть дала пенсионеру совет, приведший к психическому заболеванию
Нейросеть дала пенсионеру совет, приведший к психическому заболеванию - РИА Новости, 10.08.2025
Нейросеть дала пенсионеру совет, приведший к психическому заболеванию
Пенсионер спросил у нейросети, как составить диету без соли, и попал в психиатрическую больницу, выяснили ученые из Университета Вашингтона, своими выводами они РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T02:08:00+03:00
2025-08-10T11:54:00+03:00
наука
в мире
наука
нейросеть
искусственный интеллект (ии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034419331_0:269:3164:2048_1920x0_80_0_0_dd4ecb176cdcdc7bdfc4ff4b18e237b1.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Пенсионер спросил у нейросети, как составить диету без соли, и попал в психиатрическую больницу, выяснили ученые из Университета Вашингтона, своими выводами они поделились в журнале Annals of Internal Medicine."60-летний мужчина, не имевший в прошлом психиатрических заболеваний, обратился в отделение неотложной помощи, выразив беспокойство по поводу того, что сосед травит его. &lt;…&gt; При поступлении пациент рассказал, что соблюдал сложную диету и сам дистиллировал воду дома. В больнице отметили, что он испытывал сильную жажду, но параноидально относился к воде, которую ему предлагали", — говорится в материале.При этом, как подчеркивают исследователи, эту диету ему посоветовала нейросеть, пояснив, что хлорид натрия якобы можно заменить бромидом."Судя по хронологии этого случая, пациент консультировался с ChatGPT 3.5 или с ChatGPT 4.0 по вопросу, как он может исключить хлорид из своего рациона", — отметили авторы статьи.Прием бромида может привести к бромизму — хроническому отравлению соединениями брома, которое проявляется кожными высыпаниями, вялостью, нарушением памяти и другими неврологическими расстройствами.
https://ria.ru/20250802/simonjan-2033036338.html
https://ria.ru/20250730/mask-2032479879.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034419331_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_754fb63677361113598a14e439d411ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, наука, нейросеть, искусственный интеллект (ии)
Наука, В мире, Наука, нейросеть, Искусственный интеллект (ИИ)
Нейросеть дала пенсионеру совет, приведший к психическому заболеванию

Annals of Internal Medicine: советы ChatGPT по здоровью чреваты психзаболеванием

© Getty Images / NurPhoto / Jaap ArriensПриложение ChatGPT на мобильном телефоне
Приложение ChatGPT на мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© Getty Images / NurPhoto / Jaap Arriens
Приложение ChatGPT на мобильном телефоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Пенсионер спросил у нейросети, как составить диету без соли, и попал в психиатрическую больницу, выяснили ученые из Университета Вашингтона, своими выводами они поделились в журнале Annals of Internal Medicine.
"60-летний мужчина, не имевший в прошлом психиатрических заболеваний, обратился в отделение неотложной помощи, выразив беспокойство по поводу того, что сосед травит его. <…> При поступлении пациент рассказал, что соблюдал сложную диету и сам дистиллировал воду дома. В больнице отметили, что он испытывал сильную жажду, но параноидально относился к воде, которую ему предлагали", — говорится в материале.
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Симоньян назвала угрозу развития искусственного интеллекта
2 августа, 22:25
При этом, как подчеркивают исследователи, эту диету ему посоветовала нейросеть, пояснив, что хлорид натрия якобы можно заменить бромидом.
"Судя по хронологии этого случая, пациент консультировался с ChatGPT 3.5 или с ChatGPT 4.0 по вопросу, как он может исключить хлорид из своего рациона", отметили авторы статьи.
Прием бромида может привести к бромизму — хроническому отравлению соединениями брома, которое проявляется кожными высыпаниями, вялостью, нарушением памяти и другими неврологическими расстройствами.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Маск заявил, что путь к решению проблемы голода лежит через ИИ
30 июля, 23:07
 
НаукаВ миреНауканейросетьИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала