Минпромторг рассказал о налоговых преференциях для редкоземельных металлов - РИА Новости, 10.08.2025
05:43 10.08.2025
Минпромторг рассказал о налоговых преференциях для редкоземельных металлов
экономика
россия
владимир путин
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Минпромторг РФ рассказал РИА Новости о действующих налоговых преференциях для отрасли редкоземельных металлов, так, при реализации новых инвестпроектов по добыче руд редких металлов применяется понижающий коэффициент к налоговой ставке по НДПИ. "С целью повышения экономической эффективности при реализации новых инвестиционных проектов по добыче руд редких металлов применяется понижающий коэффициент Kрм к налоговой ставке по добыче полезных ископаемых, который равен 0,1 в течение 10 лет, начиная с налогового периода, в котором впервые появились основания для определения налоговой базы по НДПИ при добыче руд редких металлов", - пояснили в министерстве. Кроме того, применяется и рентный коэффициент Крента - корректирующий коэффициент, который применяется к налоговым ставкам по НДПИ в отношении отдельных видов полезных ископаемых. В Минпромторге РФ отметили, что даже с учетом применения рентного коэффициента Крента равного 3,5, налоговая ставка по НДПИ при добыче руд редких металлов на новых участках недр составляет 1,68% в течение 10 лет с начала добычи. "В случае, если новый инвестиционный проект реализуется в соответствии с соглашением о защите и поощрении капиталовложений, тогда налоговая ставка по НДПИ определяется с учетом рентного коэффициента Крента равного 1 и составляет 0,48%", - добавили в Минпромторге. В министерстве отметили, что при добыче руд редких металлов на новых участках недр резидентами Арктической зоны России может применятся налоговый вычет по НДПИ. Вычет применятся с 1 января 2021 года по 31 декабря 2032 года включительно. Налогоплательщиками, являющимися резидентами территорий опережающего развития или участниками регионального инвестпроекта, применяется налоговая ставка по НДПИ с понижающим коэффициентом. Редкоземельные металлы - ключевые компоненты для современной электроники, используются во многих высокотехнологичных отраслях. Россия обладает одними из самых больших запасов РЗМ в мире, но их добыча почти не ведется, поскольку это капитало- и трудоемкий процесс. Президент Владимир Путин в феврале указал, что к 2030 году нужно наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов для развития экономики и ОПК. В июля глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отмечал, что производство редкоземельных металлов в России планируется нарастить в 7 раз к 2030 году.
россия
экономика, россия, владимир путин, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Минпромторг РФ рассказал РИА Новости о действующих налоговых преференциях для отрасли редкоземельных металлов, так, при реализации новых инвестпроектов по добыче руд редких металлов применяется понижающий коэффициент к налоговой ставке по НДПИ.
"С целью повышения экономической эффективности при реализации новых инвестиционных проектов по добыче руд редких металлов применяется понижающий коэффициент Kрм к налоговой ставке по добыче полезных ископаемых, который равен 0,1 в течение 10 лет, начиная с налогового периода, в котором впервые появились основания для определения налоговой базы по НДПИ при добыче руд редких металлов", - пояснили в министерстве.
Кроме того, применяется и рентный коэффициент Крента - корректирующий коэффициент, который применяется к налоговым ставкам по НДПИ в отношении отдельных видов полезных ископаемых. В Минпромторге РФ отметили, что даже с учетом применения рентного коэффициента Крента равного 3,5, налоговая ставка по НДПИ при добыче руд редких металлов на новых участках недр составляет 1,68% в течение 10 лет с начала добычи.
"В случае, если новый инвестиционный проект реализуется в соответствии с соглашением о защите и поощрении капиталовложений, тогда налоговая ставка по НДПИ определяется с учетом рентного коэффициента Крента равного 1 и составляет 0,48%", - добавили в Минпромторге.
В министерстве отметили, что при добыче руд редких металлов на новых участках недр резидентами Арктической зоны России может применятся налоговый вычет по НДПИ. Вычет применятся с 1 января 2021 года по 31 декабря 2032 года включительно. Налогоплательщиками, являющимися резидентами территорий опережающего развития или участниками регионального инвестпроекта, применяется налоговая ставка по НДПИ с понижающим коэффициентом.
Редкоземельные металлы - ключевые компоненты для современной электроники, используются во многих высокотехнологичных отраслях. Россия обладает одними из самых больших запасов РЗМ в мире, но их добыча почти не ведется, поскольку это капитало- и трудоемкий процесс. Президент Владимир Путин в феврале указал, что к 2030 году нужно наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов для развития экономики и ОПК.
В июля глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отмечал, что производство редкоземельных металлов в России планируется нарастить в 7 раз к 2030 году.
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
