https://ria.ru/20250810/nalogi-2034393045.html

Минпромторг рассказал о налоговых преференциях для редкоземельных металлов

Минпромторг рассказал о налоговых преференциях для редкоземельных металлов - РИА Новости, 10.08.2025

Минпромторг рассказал о налоговых преференциях для редкоземельных металлов

Минпромторг РФ рассказал РИА Новости о действующих налоговых преференциях для отрасли редкоземельных металлов, так, при реализации новых инвестпроектов по... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T05:43:00+03:00

2025-08-10T05:43:00+03:00

2025-08-10T05:43:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/43337/03/433370382_0:88:768:520_1920x0_80_0_0_8bb070cc0a45c761baf7d2bfc0720e0e.jpg

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Минпромторг РФ рассказал РИА Новости о действующих налоговых преференциях для отрасли редкоземельных металлов, так, при реализации новых инвестпроектов по добыче руд редких металлов применяется понижающий коэффициент к налоговой ставке по НДПИ. "С целью повышения экономической эффективности при реализации новых инвестиционных проектов по добыче руд редких металлов применяется понижающий коэффициент Kрм к налоговой ставке по добыче полезных ископаемых, который равен 0,1 в течение 10 лет, начиная с налогового периода, в котором впервые появились основания для определения налоговой базы по НДПИ при добыче руд редких металлов", - пояснили в министерстве. Кроме того, применяется и рентный коэффициент Крента - корректирующий коэффициент, который применяется к налоговым ставкам по НДПИ в отношении отдельных видов полезных ископаемых. В Минпромторге РФ отметили, что даже с учетом применения рентного коэффициента Крента равного 3,5, налоговая ставка по НДПИ при добыче руд редких металлов на новых участках недр составляет 1,68% в течение 10 лет с начала добычи. "В случае, если новый инвестиционный проект реализуется в соответствии с соглашением о защите и поощрении капиталовложений, тогда налоговая ставка по НДПИ определяется с учетом рентного коэффициента Крента равного 1 и составляет 0,48%", - добавили в Минпромторге. В министерстве отметили, что при добыче руд редких металлов на новых участках недр резидентами Арктической зоны России может применятся налоговый вычет по НДПИ. Вычет применятся с 1 января 2021 года по 31 декабря 2032 года включительно. Налогоплательщиками, являющимися резидентами территорий опережающего развития или участниками регионального инвестпроекта, применяется налоговая ставка по НДПИ с понижающим коэффициентом. Редкоземельные металлы - ключевые компоненты для современной электроники, используются во многих высокотехнологичных отраслях. Россия обладает одними из самых больших запасов РЗМ в мире, но их добыча почти не ведется, поскольку это капитало- и трудоемкий процесс. Президент Владимир Путин в феврале указал, что к 2030 году нужно наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов для развития экономики и ОПК. В июля глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отмечал, что производство редкоземельных металлов в России планируется нарастить в 7 раз к 2030 году.

https://ria.ru/20250406/rosnedra-2009592694.html

https://ria.ru/20241120/putin-1984819815.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)