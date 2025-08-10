https://ria.ru/20250810/moskva-2034451940.html
На северо-западе Москвы загорелись бытовки
Бытовки горели на северо-западе Москвы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 10.08.2025
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Бытовки горели на северо-западе Москвы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. По данным ведомства, пожар произошел по адресу: Живописная улица, дом 21, строение 5. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание бытовок, в ряду стоящих", - сказали в ведомстве, добавив, что пожар уже ликвидирован. "Сведений о пострадавших не поступало", - заключили в пресс-службе.
