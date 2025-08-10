https://ria.ru/20250810/moskva-2034424817.html

В Москве мошенники похитили у пенсионеров 27 миллионов рублей

В Москве мошенники похитили у пенсионеров 27 миллионов рублей - РИА Новости, 10.08.2025

В Москве мошенники похитили у пенсионеров 27 миллионов рублей

Мошенники похитили 27 миллионов рублей у супружеской пары пенсионеров из Москвы после звонка от якобы бывшего работодателя мужа, сообщили в прокуратуре Москвы. РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T12:45:00+03:00

2025-08-10T12:45:00+03:00

2025-08-10T12:45:00+03:00

происшествия

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Мошенники похитили 27 миллионов рублей у супружеской пары пенсионеров из Москвы после звонка от якобы бывшего работодателя мужа, сообщили в прокуратуре Москвы. "Двадцать семь миллионов рублей похищено у супружеской пары москвичей после звонка от якобы бывшего работодателя мужа. Москвичу в мессенджере позвонил якобы бывший начальник, сообщил, что в организации идет проверка кадрового состава и нужно ждать звонка от сотрудника ФСБ для уточнения деталей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Правоохранители отметили, что, поверив ложной информации, мужчина начал общение с незнакомцем, который представился сотрудником силового ведомства и сообщил, что банк заблокировал перевод денег от его имени "преступнику". Затем в криминальную схему вступила лжесотрудница банка. Супруги, выполняя указания злоумышленников, под предлогом передачи всех сбережений сотрудникам органов безопасности, снимали со счетов денежные средства и передавали их курьерам. За две недели введенные в заблуждение пенсионеры передали аферистам 27 млн рублей, добавили в прокуратуре. Когда мужчина стал получать от "телефонных кураторов" угрозы, понял, что его обманули и обратился в правоохранительные органы. "Установление всех обстоятельств на контроле в прокуратуре Центрального административного округа", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250810/million-2034420273.html

https://ria.ru/20250609/jaroslavl-2021886925.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)