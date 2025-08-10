https://ria.ru/20250810/moskva-2034424817.html
В Москве мошенники похитили у пенсионеров 27 миллионов рублей
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Мошенники похитили 27 миллионов рублей у супружеской пары пенсионеров из Москвы после звонка от якобы бывшего работодателя мужа, сообщили в прокуратуре Москвы. "Двадцать семь миллионов рублей похищено у супружеской пары москвичей после звонка от якобы бывшего работодателя мужа. Москвичу в мессенджере позвонил якобы бывший начальник, сообщил, что в организации идет проверка кадрового состава и нужно ждать звонка от сотрудника ФСБ для уточнения деталей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Правоохранители отметили, что, поверив ложной информации, мужчина начал общение с незнакомцем, который представился сотрудником силового ведомства и сообщил, что банк заблокировал перевод денег от его имени "преступнику". Затем в криминальную схему вступила лжесотрудница банка. Супруги, выполняя указания злоумышленников, под предлогом передачи всех сбережений сотрудникам органов безопасности, снимали со счетов денежные средства и передавали их курьерам. За две недели введенные в заблуждение пенсионеры передали аферистам 27 млн рублей, добавили в прокуратуре. Когда мужчина стал получать от "телефонных кураторов" угрозы, понял, что его обманули и обратился в правоохранительные органы. "Установление всех обстоятельств на контроле в прокуратуре Центрального административного округа", - заключили в ведомстве.
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Мошенники похитили 27 миллионов рублей у супружеской пары пенсионеров из Москвы после звонка от якобы бывшего работодателя мужа, сообщили в прокуратуре Москвы.
"Двадцать семь миллионов рублей похищено у супружеской пары москвичей после звонка от якобы бывшего работодателя мужа. Москвичу в мессенджере позвонил якобы бывший начальник, сообщил, что в организации идет проверка кадрового состава и нужно ждать звонка от сотрудника ФСБ
для уточнения деталей", - говорится в сообщении в Telegram-канале
ведомства.
Правоохранители отметили, что, поверив ложной информации, мужчина начал общение с незнакомцем, который представился сотрудником силового ведомства и сообщил, что банк заблокировал перевод денег от его имени "преступнику". Затем в криминальную схему вступила лжесотрудница банка. Супруги, выполняя указания злоумышленников, под предлогом передачи всех сбережений сотрудникам органов безопасности, снимали со счетов денежные средства и передавали их курьерам.
За две недели введенные в заблуждение пенсионеры передали аферистам 27 млн рублей, добавили в прокуратуре. Когда мужчина стал получать от "телефонных кураторов" угрозы, понял, что его обманули и обратился в правоохранительные органы.
"Установление всех обстоятельств на контроле в прокуратуре Центрального административного округа", - заключили в ведомстве.